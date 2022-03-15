Поздравления, пожелания, тосты на заказ. Ваши слова никого не оставят равнодушным!

Напишу красивое поздравление к любому торжественному событию!

Позитивные поздравительные стихи, адресованные лично виновнику праздника, составленные с учетом его интересов и особенностей характера, порадуют его гораздо больше банального унылого текста.

Помогу блеснуть ярким тостом и на юбилее, и на свадьбе, и на любом торжестве, которое обязательно случается у всех в этой жизни.

Произнесите тост, найденный на просторах Интернета, и это заметят сразу. И не оценят, ведь штампованные фразы вызывают только скуку…

Другое дело, если слова будут наполнены личным смыслом и поздравлениями, идущими от души.

Авторский тост в стихах поможет удивить молодоженов и гостей на свадьбе, порадовать юбиляра, развеселить ребенка-именинника.

Я гарантирую:

- оригинальность творения;

- четкий ритм;

- красивые рифмы;

- учет всех пожеланий заказчика.

Дарите улыбки родным и любимым, это так просто!

А также пишу стихи на любую тему.