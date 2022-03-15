Напишу красивое поздравление к любому торжественному событию!
Позитивные поздравительные стихи, адресованные лично виновнику праздника, составленные с учетом его интересов и особенностей характера, порадуют его гораздо больше банального унылого текста.
Помогу блеснуть ярким тостом и на юбилее, и на свадьбе, и на любом торжестве, которое обязательно случается у всех в этой жизни.
Произнесите тост, найденный на просторах Интернета, и это заметят сразу. И не оценят, ведь штампованные фразы вызывают только скуку…
Другое дело, если слова будут наполнены личным смыслом и поздравлениями, идущими от души.
Авторский тост в стихах поможет удивить молодоженов и гостей на свадьбе, порадовать юбиляра, развеселить ребенка-именинника.
Я гарантирую:
- оригинальность творения;
- четкий ритм;
- красивые рифмы;
- учет всех пожеланий заказчика.
Дарите улыбки родным и любимым, это так просто!
А также пишу стихи на любую тему.