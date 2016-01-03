Li_liia

Лилия Li_liia

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с русского на немецкий

    Нужен толковый переводчик с русского на немецкий, это в основном развлекательный контент для инстаграмм, косметология, психология Пишите цену за страницу текста 1800 знаков Предворительно нужно будет перевести пробный текст, только после этого уже ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать логотип

    Здравствуйте. Нужно создать логотип для врача- косметолога. Возможны 2 вариации - Cosmetologist Vienna или dr. Liliia Voloshchuk. Собственно эти слова нам и нужно обыграть, можно по отдельности, но лучше обьеденить, обязательно должен присудствовать какой- то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Смонтировать поздравительный ролик

    Добрый день! Нужно смонтировать видеорилик, есть поздравления от разных друзей, снятые на разные камеры (телефон, видеокамера) имеющие разные расширения, нужно все это красиво совместить, возможно наложить музыку, красиво смонтировать. Жду ваши предложения и сроки.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип
Надежный заказчик, рекомендую на 100%
Креативный исполнитель, все во время, осталась довольна, спасибо
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