Нужен толковый переводчик с русского на немецкий, это в основном развлекательный контент для инстаграмм, косметология, психология Пишите цену за страницу текста 1800 знаков Предворительно нужно будет перевести пробный текст, только после этого уже ...
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$30
выплачено фрилансерам
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- Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
Для косметологического салона необходим слоган и продающий текст услуг, с призывом к действию. Без заезженных фраз. Только опытные специалисты, имеющие подобные работы в портфолио.Продающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать логотип для врача- косметолога. Возможны 2 вариации - Cosmetologist Vienna или dr. Liliia Voloshchuk. Собственно эти слова нам и нужно обыграть, можно по отдельности, но лучше обьеденить, обязательно должен присудствовать какой- то ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно смонтировать видеорилик, есть поздравления от разных друзей, снятые на разные камеры (телефон, видеокамера) имеющие разные расширения, нужно все это красиво совместить, возможно наложить музыку, красиво смонтировать. Жду ваши предложения и сроки.Видеомонтаж29 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Надежный заказчик, рекомендую на 100%
Ответный отзыв
Креативный исполнитель, все во время, осталась довольна, спасибо