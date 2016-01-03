Здравствуйте. Нужно создать логотип для врача- косметолога. Возможны 2 вариации - Cosmetologist Vienna или dr. Liliia Voloshchuk. Собственно эти слова нам и нужно обыграть, можно по отдельности, но лучше обьеденить, обязательно должен присудствовать какой- то ...