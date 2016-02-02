Привет! Согласно правилам данного конкурса, в конце мы выберем 2 победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 30$ и 20$ соответственно! Для участия вам необходимо разработать логотип для бренда [b]AnyWineStuff[/b]. Под этим брендом реализуются различные аксессуары для ...