Lichinka

Олександр Залюбовський Lichinka

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    $50

    Привет! Согласно правилам данного конкурса, в конце мы выберем 2 победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 30$ и 20$ соответственно! Для участия вам необходимо разработать логотип для бренда [b]AnyKitchenStuff[/b]. Под этим брендом реализуются различные аксессуары ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Привет! Согласно правилам данного конкурса, в конце мы выберем 2 победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 30$ и 20$ соответственно! Для участия вам необходимо разработать логотип для бренда [b]AnyWineStuff[/b]. Под этим брендом реализуются различные аксессуары для ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$99
10 баллов
7 лет назад
Упаковка магнитного держателя
Сотрудничеством с Александром доволен , грамотно и толково формулирует техническое задание, всегда на связи с оплатой тоже нет проблем, Все отлично! Рекомендую..
Остался очень доволен сотрсотрудничеством. Работа сделана на высшем уровне. Все правки вносились очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за интересный конкурс, все прошло успешно. Олександр отличный заказчик и просто приятный человек. Мои наилучшие пожелания и всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный исполнитель, быстрые правки и предоставление исходных материалов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Отличный заказчик, профессионал в своей сфере деятельности! Чётко формулирует задачу и направляет в ходе сотрудничества, благодаря чему мы быстро находим необходимое решение. Впечатления только положительные. Однозначно всем рекомендую этого ответственного заказчика!
Все супер !! Однозначно рекомендую это второй проект с Антоном - он отлично делает свою работу и всегда идет на встречу. Самые приятные впечатления от работы. Удачи и хороших клиентов.
Ответный отзыв
bogdan_SBI
Богдан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за интересный конкурс. Было приятно поработать.
Ответственный исполнитель, всегда был на связи, быстрые правки и предоставление исходных материалов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Ответственный заказчик, всегда был на связи, быстрая оплата по факту предоставления исходных материалов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный исполнитель, всегда был на связи, быстрые правки и предоставление исходных материалов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв