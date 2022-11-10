Дизайн с душой

Разработчик чат-ботов, графический дизайнер

Какими навыками я обладаю в разработке чат-ботов

Вот список нескольких функций, которые я могу реализовать в чат-боте.

- Создание чат-бота для онлайн школы

- Создание чат-бота с реферальной системой

- Создание чат-бота для бронирования услуги

- Создание квиз чат-бота

- Создание HR чат-бота

- Создание чат-бота с платной подпиской

- Создание чат-бота доска объявлений

- Создание чат-бота прогноз погоды

- Создание чат-бота для перевода с лобового языка

- Создание магазина в чат-боте

- Создание мини-лендингов

Даже если вы не нашли в этом списке нужную вам функцию, возможно я просто упустила её из виду — пишите мне и мы подробно обсудим ваш проект.

Услуги графического дизайнера:

- логотипы

- полиграфия

- фирменный стиль

- визуал