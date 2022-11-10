Разработчик чат-ботов, графический дизайнер
Какими навыками я обладаю в разработке чат-ботов
Вот список нескольких функций, которые я могу реализовать в чат-боте.
- Создание чат-бота для онлайн школы
- Создание чат-бота с реферальной системой
- Создание чат-бота для бронирования услуги
- Создание квиз чат-бота
- Создание HR чат-бота
- Создание чат-бота с платной подпиской
- Создание чат-бота доска объявлений
- Создание чат-бота прогноз погоды
- Создание чат-бота для перевода с лобового языка
- Создание магазина в чат-боте
- Создание мини-лендингов
Даже если вы не нашли в этом списке нужную вам функцию, возможно я просто упустила её из виду — пишите мне и мы подробно обсудим ваш проект.
Услуги графического дизайнера:
- логотипы
- полиграфия
- фирменный стиль
- визуал
Портфолио
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