Light21237

Здравствуйте, меня зовут Виктор и я веб-дизайнер.
Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.
Мои услуги:
Качественный дизайн для Вашего бизнеса!
1.Разработка иллюстрации и рисунков
2.Веб-дизайн(Баннеры, дизайн интерфейсов и игр, логотипа, упаковки, этикетки, дизайн мобильных приложений, иконки и пиксель арт, графический, полиграфический дизайн, )
3.Создаю иллюстрации и рисунки
4.Обладаю высоким уровнем знания английского языка и занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводом текстов любой сложности
Мои преимущества:
• Сроки
• Качество
• Только современный дизайн
• Задачи любой сложности
Спасибо за внимание!!!
Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)
Со мной можно связаться в соц.сетях:
Telegram: https://t.me/lofiradio23