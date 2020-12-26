Light21237

Carpe Diem

Здравствуйте, меня зовут Виктор и я веб-дизайнер.

Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.

Мои услуги:

Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

1.Разработка иллюстрации и рисунков

2.Веб-дизайн(Баннеры, дизайн интерфейсов и игр, логотипа, упаковки, этикетки, дизайн мобильных приложений, иконки и пиксель арт, графический, полиграфический дизайн, )

3.Создаю иллюстрации и рисунки

4.Обладаю высоким уровнем знания английского языка и занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводом текстов любой сложности

Мои преимущества:

• Сроки

• Качество

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

Спасибо за внимание!!!

Буду рад сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)

Со мной можно связаться в соц.сетях:

Telegram: https://t.me/lofiradio23