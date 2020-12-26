Light21237

Виктор Андреев Light21237

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Carpe Diem

Здравствуйте, меня зовут Виктор и я веб-дизайнер.

Делаю дизайн только индивидуальный, никаких шаблонов - это вы можете сами себе купить, особый подход к каждому проекту) Дизайн делаю от души и до полной удовлетворительности заказчика.  

Мои услуги:

Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

1.Разработка иллюстрации и рисунков

2.Веб-дизайн(Баннеры, дизайн интерфейсов и игр, логотипа, упаковки, этикетки, дизайн мобильных приложений, иконки и пиксель арт, графический, полиграфический дизайн, )

3.Создаю иллюстрации и рисунки

4.Обладаю высоким уровнем знания английского языка и занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводом текстов любой сложности

Мои преимущества:

• Сроки 

• Качество 

• Только современный дизайн

• Задачи любой сложности

Спасибо за внимание!!!

Буду рад  сотрудничать с каждым и проявлять умеренную креативность в каждом проекте)

Со мной можно связаться в соц.сетях: 

Telegram: https://t.me/lofiradio23