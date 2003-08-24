Я ваш лучший помощник!
Ваш помощник в любом деле!
Свободно владею украинским, английским, латинским, французский и немецкий.
Есть большой опыт в работе с текстами: Набор,перевод,редактирование.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт написание рекламных текстов,в копирайтинге.
Есть медицинское образование(фельдшер).
Ещё хорошо работаю с аудио-,видеомонтажом.
Также пишу и делаю контрольные, задачи, тесты, лабораторные работы, рефераты и курсовые.
Работаю максимально,быстро и за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
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