Я ваш лучший помощник!

Ваш помощник в любом деле!

Свободно владею украинским, английским, латинским, французский и немецкий.

Есть большой опыт в работе с текстами: Набор,перевод,редактирование.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт написание рекламных текстов,в копирайтинге.

Есть медицинское образование(фельдшер).

Ещё хорошо работаю с аудио-,видеомонтажом.

Также пишу и делаю контрольные, задачи, тесты, лабораторные работы, рефераты и курсовые.

Работаю максимально,быстро и за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!