Переводы с англ. на русск/деловая переписка/рефераты по гуманит предметам

Добрый день!

Выполняю:

1. Письменные переводы с английского языка на русский 150 руб./стр. (1800 знаков с пробелами)

2. Рефераты/контрольные объемом до 12 стр. - 400 руб. (каждая последующая страница - 60 руб.)

3. Ответы на экзаменационные вопросы - 30 руб./вопрос

4. Презентации Power Point - 60 руб./слайд

Возможно выполнение других видов работ по согласованию.

О себе:

Педагогическое образование.

В настоящее время учусь в Невском институте языка и культуры по специальности перевод и переводоведение.

Опыт успешного написания работ более 8 лет.

Опыт переводов более года (корреспонденция, инструкции к бытовой технике)

Порядок работы:

1. Согласование требований к работе, цены, сроков выполнения.

2. Внесение вами предоплаты от 50% от полной стоимости работы (день поступления денежных средств считается первым днем выполнения работы)

3. После выполнения я вам отправляю сокращенную версию выполненной работы и только после полной оплаты вами я вам отправляю полную доработанную версию.

4. Бесплатные доработки только в соответствии с первоначальными требованиями или рецензией преподавателя

ICQ 460487959

e-mail: [email protected]

моб. тел. 8-981-894-5095