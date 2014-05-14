Добрый день!
Выполняю:
1. Письменные переводы с английского языка на русский 150 руб./стр. (1800 знаков с пробелами)
2. Рефераты/контрольные объемом до 12 стр. - 400 руб. (каждая последующая страница - 60 руб.)
3. Ответы на экзаменационные вопросы - 30 руб./вопрос
4. Презентации Power Point - 60 руб./слайд
Возможно выполнение других видов работ по согласованию.
О себе:
Педагогическое образование.
В настоящее время учусь в Невском институте языка и культуры по специальности перевод и переводоведение.
Опыт успешного написания работ более 8 лет.
Опыт переводов более года (корреспонденция, инструкции к бытовой технике)
Порядок работы:
1. Согласование требований к работе, цены, сроков выполнения.
2. Внесение вами предоплаты от 50% от полной стоимости работы (день поступления денежных средств считается первым днем выполнения работы)
3. После выполнения я вам отправляю сокращенную версию выполненной работы и только после полной оплаты вами я вам отправляю полную доработанную версию.
4. Бесплатные доработки только в соответствии с первоначальными требованиями или рецензией преподавателя
ICQ 460487959
e-mail: [email protected]
моб. тел. 8-981-894-5095