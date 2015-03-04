Lilianna_

Наталя Lilianna_

 
29 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Приветствую!

Я делаю:

- Иллюстрации

- Ретушь фотографий

- Логотипы

- Значки

Если есть заказы, что не входят в список, с удовольствием обсудим.

Цены договорные.

Скайп: lady_chamomilla

email: [email protected]

Ретушь фото
Портфолио
Отзывы заказчиков
diseltech
Руслан 
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Обработать 1 фото
рекомендую. всё сделано качественно.
Приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#251
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1472