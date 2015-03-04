Приветствую!
Я делаю:
- Иллюстрации
- Ретушь фотографий
- Логотипы
- Значки
Если есть заказы, что не входят в список, с удовольствием обсудим.
Цены договорные.
Скайп: lady_chamomilla
email: [email protected]
Портфолио
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- От руки150 просмотров
- Работа от руки152 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
рекомендую. всё сделано качественно.
Ответный отзыв
Приятно с ним работать.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#251
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1472