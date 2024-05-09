Меня зовут Василиса, я предлагаю свои услуги переводчика. Вот краткая информация о моем опыте и подходе к работе:
Студент факультета английского языка Московского Государственного Лингвистического Университета, выпускаюсь через 2 месяца.
Первый язык - английский (С2)
Второй язык - французский (В2)
Специализация: Перевод художественной литературы, документов, статей, сайтов
Опыт:
- Добровольные переводы для независимых писателей, направленные на развитие навыков
- Успешное освоение навыков перевода в рамках университетской программы
Подход:
- Тщательный анализ потребностей заказчика и целевой аудитории
- Сохранение стиля и лексических особенностей оригинала
- Внимательное отношение к деталям перевода
- Полное погружение в процесс работы
- Возможность выполнить перевод в день заказа
Что вы получаете: Доступный, понятный и качественный перевод на желаемый язык
Буду рада обсудить возможность сотрудничества и уверена, что мой профессионализм и внимание к деталям сделают наше партнерство успешным.
Спасибо за интерес к моим услугам!