Переводчик англ/рус рус/англ рус/франц франц/рус

Меня зовут Василиса, я предлагаю свои услуги переводчика. Вот краткая информация о моем опыте и подходе к работе:

Студент факультета английского языка Московского Государственного Лингвистического Университета, выпускаюсь через 2 месяца. Первый язык - английский (С2) Второй язык - французский (В2)

Специализация: Перевод художественной литературы, документов, статей, сайтов

Опыт:

- Добровольные переводы для независимых писателей, направленные на развитие навыков

- Успешное освоение навыков перевода в рамках университетской программы

Подход:

- Тщательный анализ потребностей заказчика и целевой аудитории

- Сохранение стиля и лексических особенностей оригинала

- Внимательное отношение к деталям перевода

- Полное погружение в процесс работы

- Возможность выполнить перевод в день заказа

Что вы получаете: Доступный, понятный и качественный перевод на желаемый язык

Буду рада обсудить возможность сотрудничества и уверена, что мой профессионализм и внимание к деталям сделают наше партнерство успешным.

Спасибо за интерес к моим услугам!