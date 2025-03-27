UX/UI и Web дизайнер
Приветствую!
Меня зовут Лилит и я специализируюсь в области UX/UI и веб-дизайна. Моя основная задача - создавать удобные и красивые дизайны для сайтов с учетом адаптации под мобильные системы.
Я разрабатываю ui kit'ы для каждого проекта и владею работой с дизайн системой.
Кроме того, я занимаюсь созданием баннеров, дизайном E-mail рассылок.
Мои основные инструменты - Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, Premier Pro. Также имею знания по HTML, CSS и JavaScript.
Буду рада предложить вам свои услуги и помочь воплотить ваши идеи в креативный и современный дизайн.
С уважением, Лилит
Часть портфолио и отзывы представлены на Кворке
https://kwork.ru/user/lilit_s-yan
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $8от 3 дней
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