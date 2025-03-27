UX/UI и Web дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Лилит и я специализируюсь в области UX/UI и веб-дизайна. Моя основная задача - создавать удобные и красивые дизайны для сайтов с учетом адаптации под мобильные системы.

Я разрабатываю ui kit'ы для каждого проекта и владею работой с дизайн системой.

Кроме того, я занимаюсь созданием баннеров, дизайном E-mail рассылок.

Мои основные инструменты - Figma, Adobe Photoshop, Illustrator, Premier Pro. Также имею знания по HTML, CSS и JavaScript.

Буду рада предложить вам свои услуги и помочь воплотить ваши идеи в креативный и современный дизайн.

С уважением, Лилит

Часть портфолио и отзывы представлены на Кворке

https://kwork.ru/user/lilit_s-yan