Преподаватель информатики
Мои умения:
Поиск, размещение и анализ информации в сети интернет.
Осуществление звонков для уточнения или получения более подробной информации (не продажи).
Подбор и поиск исполнителей по заданию и резюме на сайтах fl.ru, hh.ru и др.
Размещение и контроль заданий на биржах фриланса.
Составление отчетов о проделанной работе.
Размещение объявлений на соответствующих теме площадках.
Делать e-mail рассылку.
Делать презентацию в power point
Работа в Word, Excel, Google-docks
Наполнение сайта товарами
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно, сайт был наполнен в лучшем виде.
Ответный отзыв
Задание описано четко и понятно. Оплата вовремя. Рекомендую.