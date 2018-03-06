Преподаватель информатики

Мои умения:

Поиск, размещение и анализ информации в сети интернет.

Осуществление звонков для уточнения или получения более подробной информации (не продажи).

Подбор и поиск исполнителей по заданию и резюме на сайтах fl.ru, hh.ru и др.

Размещение и контроль заданий на биржах фриланса.

Составление отчетов о проделанной работе.

Размещение объявлений на соответствующих теме площадках.

Делать e-mail рассылку.

Делать презентацию в power point

Работа в Word, Excel, Google-docks

Наполнение сайта товарами