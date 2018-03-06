Liliya8810

Лилия Liliya8810

 
46 летУкраина/Херсон
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Преподаватель информатики

Мои умения:

Поиск, размещение и анализ информации в сети интернет.

Осуществление звонков для уточнения или получения более подробной информации (не продажи).

Подбор и поиск исполнителей по заданию и резюме на сайтах fl.ru, hh.ru и др.

Размещение и контроль заданий на биржах фриланса.

Составление отчетов о проделанной работе.

Размещение объявлений на соответствующих теме площадках.

Делать e-mail рассылку.

Делать презентацию в power point

Работа в Word, Excel, Google-docks

Наполнение сайта товарами

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Добавить на сайт информацию с сайтов доноров
Работа выполнена качественно, сайт был наполнен в лучшем виде.
Задание описано четко и понятно. Оплата вовремя. Рекомендую.
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