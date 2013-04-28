Вам легче продавать свои услуги, когда сайт наполнен качественным контентом?
Чем лучше текст, тем выше благодарность Ваших клиентов?
Очевидно, Вам нужны гипнотические тексты, написанные с любовью грамотным автором?
Готова быть Вам полезна.
Слова – это мой инструмент, мое оружие и мое орудие труда!
Давайте знакомиться - Ваш копирайтер.
Могу не только писать текст, но и украсить его приятной картинкой.
Образование высшее, архитектор
уверенное владение: WordPress, плагины для WordPress, Camtasia Studio, Adobe Photoshop, ArchiCAD, Microsoft Office, Foxit Reader,
свободное использование анализа статей на уникальность в advego
свободная ориентация и использование статистики ключевых слов http://wordstat.yandex.ru/, https://adwords.google.com
автор статей и владелец сайтов
http://arhitektorua.blogspot.com/
http://vilyi-ludi.blogspot.com/
Владение языками: русский, украинский
Как Вам будет удобней связаться со мной: по Skype arhitektorklub или e-mail: [email protected]
С уважением, Лилия Доморацкая.