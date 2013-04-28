Готова быть полезна. Слова –инструмент, оружие и орудие труда! Я копирайтер

Вам легче продавать свои услуги, когда сайт наполнен качественным контентом?

Чем лучше текст, тем выше благодарность Ваших клиентов?

Очевидно, Вам нужны гипнотические тексты, написанные с любовью грамотным автором?

Готова быть Вам полезна.

Слова – это мой инструмент, мое оружие и мое орудие труда!

Давайте знакомиться - Ваш копирайтер.

Могу не только писать текст, но и украсить его приятной картинкой.

Образование высшее, архитектор

уверенное владение: WordPress, плагины для WordPress, Camtasia Studio, Adobe Photoshop, ArchiCAD, Microsoft Office, Foxit Reader,

свободное использование анализа статей на уникальность в advego

свободная ориентация и использование статистики ключевых слов http://wordstat.yandex.ru/, https://adwords.google.com

автор статей и владелец сайтов

http://arhitektorua.blogspot.com/

http://vilyi-ludi.blogspot.com/

Владение языками: русский, украинский

Как Вам будет удобней связаться со мной: по Skype arhitektorklub или e-mail: [email protected]

С уважением, Лилия Доморацкая.