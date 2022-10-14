Привет!
Меня зовут Лилия Кузнецова
Я - 3d-визуализатор
И я обожаю своё дело ?
ИНТЕРЬЕР
Интерьерная визуализация от 500 руб./кв.м.
2-4 дней на одно помещение
Разрешение от 2500 пикс. по бОльшей стороне
4-5 ракурсов на помещение
Оперативные правки - 2 круга (каждый круг - не более 30% от общего объема работ)
Огромная библиотека 3D-моделей
Моделирование корпусной мебели входит в стоимость
Уникальный предметный моделлинг от 1 500 руб.
*Помещения менее 10 кв.м. - 6 000 руб.
*Панорама 360’ по желанию - 3 000 руб.
*Правки сверх объёма по ТЗ оплачиваются дополнительно
*Дополнительный ракурс - 1 000 руб.
По визуализации экстерьера стоимость и сроки могут быть озвучены после ознакомления с задачей и ТЗ. Моделинг оплачивается отдельно и стоимость берётся за ракурс (в зависимости от наполнения, нужен ли storytelling и тд.)
Работаю как ИП.
Портфолио: 3d.vizz
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
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