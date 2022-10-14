3D-визуализатор

Привет!

Меня зовут Лилия Кузнецова

Я - 3d-визуализатор

И я обожаю своё дело ?

ИНТЕРЬЕР

Интерьерная визуализация от 500 руб./кв.м.

2-4 дней на одно помещение

Разрешение от 2500 пикс. по бОльшей стороне

4-5 ракурсов на помещение

Оперативные правки - 2 круга (каждый круг - не более 30% от общего объема работ)

Огромная библиотека 3D-моделей

Моделирование корпусной мебели входит в стоимость

Уникальный предметный моделлинг от 1 500 руб.

*Помещения менее 10 кв.м. - 6 000 руб.

*Панорама 360’ по желанию - 3 000 руб.

*Правки сверх объёма по ТЗ оплачиваются дополнительно

*Дополнительный ракурс - 1 000 руб.

По визуализации экстерьера стоимость и сроки могут быть озвучены после ознакомления с задачей и ТЗ. Моделинг оплачивается отдельно и стоимость берётся за ракурс (в зависимости от наполнения, нужен ли storytelling и тд.)

Работаю как ИП.

Портфолио: 3d.vizz

Буду рада сотрудничеству!