🎵 Произвожу сведение и мастеринг треков
О себе
- Я Михаил и занимаюсь сведением/мастерингом
- Работаю в программе Ableton Live 10 Suite
- Опыт работы в сведении/мастеринге 1 год
- В работе использую лучшие плагины
- В сфере музыки и звука развиваюсь 2 год
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Не пожалел, что выбрал данного исполнителя. Быстро отвечал на сообщения. На выходе получил качественное сведения и приятное звучание! Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать, всегда был на связи