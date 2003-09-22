Liltean

Михаил Дудырев Liltean

 
17 летРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
&#127925; Произвожу сведение и мастеринг треков

О себе

  • Я Михаил и занимаюсь сведением/мастерингом
  • Работаю в программе Ableton Live 10 Suite
  • Опыт работы в сведении/мастеринге 1 год
  • В работе использую лучшие плагины
  • В сфере музыки и звука развиваюсь 2 год
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
itsgeorge
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Свести один трек
Не пожалел, что выбрал данного исполнителя. Быстро отвечал на сообщения. На выходе получил качественное сведения и приятное звучание! Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую!
Приятно было работать, всегда был на связи
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