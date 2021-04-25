Арт на заказ
Свободно рисую от руки (закончил академический курс графики).
Адекватный, разносторонний, с фантазией тоже всё в порядке.
Умею читать ТЗ и составлять ТЗ (это только кажется естественным).
Многостаночник. Есть опыт в разных сферах. Быстро осваиваю нужные программы по мере надобности.
Основной софт: Adobe Photoshop, 3D studio Max, Clip Paint studio,
Дополнительный софт: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Corel VideoStudio, Magix Vegas.
Помимо рисования пишу прозу и сценарии для игр/мультфильмов.
Мои работы
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