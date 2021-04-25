Limfoman

Максим Limfoman

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Арт на заказ

Свободно рисую от руки (закончил академический курс графики).

Адекватный, разносторонний, с фантазией тоже всё в порядке.

Умею читать ТЗ и составлять ТЗ (это только кажется естественным).

Многостаночник. Есть опыт в разных сферах. Быстро осваиваю нужные программы по мере надобности.  

Основной софт: Adobe Photoshop, 3D studio Max, Clip Paint studio, 

Дополнительный софт: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Corel VideoStudio, Magix Vegas.

Помимо рисования пишу прозу и сценарии для игр/мультфильмов.

Мои работы    

Портфолио