Арт на заказ

Свободно рисую от руки (закончил академический курс графики).

Адекватный, разносторонний, с фантазией тоже всё в порядке.

Умею читать ТЗ и составлять ТЗ (это только кажется естественным).

Многостаночник. Есть опыт в разных сферах. Быстро осваиваю нужные программы по мере надобности.

Основной софт: Adobe Photoshop, 3D studio Max, Clip Paint studio,

Дополнительный софт: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Corel VideoStudio, Magix Vegas.

Помимо рисования пишу прозу и сценарии для игр/мультфильмов.

Мои работы