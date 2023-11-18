Векторная графика, построение и оформление резюме с нуля, написание отзывов, принт.
Для каждого проекта я предлагаю бесплатную доработку продукта. Менять детали или комбинировать их из двух или трех вариантов, изменение цветовой гаммы и игра оттенков, замена шрифтов и его размеров. Я буду работать над вашим проектом пока Вас полностью не удовлетворит конечный результат.
Я работаю исключительно в векторной графике, так как она дает возможность изменять размер моей работы в дальнейшем без малейшей потери качества.
При завершении проекта Вы получаете от меня архив в формате .zip который будет вмещать в себе файлы следующих форматов:
.ai - классический формат Adobe Illustrator CC 2017. / версия программы в которой я работаю /
.eps - формат для лучшей совместимости с другими версиями программы Adobe Illustrator.
.psd - формат для открытия файла в программе Adobe Photoshop.
.jpg - графический формат растрового изображения.
.png - графический формат растрового изображения без фона.
.txt - текстовый формат с указательной информацией или описанием. / если требуется /
Портфолио
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