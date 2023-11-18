Векторная графика, построение и оформление резюме с нуля, написание отзывов, принт.

Для каждого проекта я предлагаю бесплатную доработку продукта. Менять детали или комбинировать их из двух или трех вариантов, изменение цветовой гаммы и игра оттенков, замена шрифтов и его размеров. Я буду работать над вашим проектом пока Вас полностью не удовлетворит конечный результат.