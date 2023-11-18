LinaKoffler

Снежана LinaKoffler

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Векторная графика, построение и оформление резюме с нуля, написание отзывов, принт.
Для каждого проекта я предлагаю бесплатную доработку продукта. Менять детали или комбинировать их из двух или трех вариантов, изменение цветовой гаммы и игра оттенков, замена шрифтов и его размеров. Я буду работать над вашим проектом пока Вас полностью не удовлетворит конечный результат.

Я работаю исключительно в векторной графике, так как она дает возможность изменять размер моей работы в дальнейшем без малейшей потери качества.
При завершении проекта Вы получаете от меня архив в формате .zip который будет вмещать в себе файлы следующих форматов: 

  • .ai - классический формат Adobe Illustrator CC 2017.  версия программы в которой я работаю /

  • .eps - формат для лучшей совместимости с другими версиями программы Adobe Illustrator.

  • .psd - формат для открытия файла в программе Adobe Photoshop.

  • .jpg - графический формат растрового изображения.

  • .png - графический формат растрового изображения без фона.

  • .txt - текстовый формат с указательной информацией или описанием.  / если требуется /

Портфолио