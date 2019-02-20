Ничто так не популярно, как доброта

Выполняю:

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

ВЕКТОРНУЮ СТИЛИЗАЦИЮ

ДИЗАЙН-ИЛЛЮСТРАЦИИ

РЕКЛАМУ

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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (АЙДЕНТИКА)

Часто возникающий вопрос - нужен ли фирменный стиль?

Ответ: можно обойтись и без стиля.

Но, отсутствие стиля - это тоже стиль!

Вам так или иначе будет нужно выбрать дизайн шрифта для документов и рекламы.

Схему верстки: одноколончатую, или, к примеру, двухколончатую, для оформления основного текста и сносок.

Выбрать стиль и образы для печати.

Выбрать материал для упаковки продукта.

А в остальном, захотите ли вы добавлять цвет и иллюстрации для дизайна фирмы и создавать другие элементы - дело вашего вкуса и желания, сферы деятельности и целей.

РЕКЛАМА

Реклама - это универсальный способ донести до человека свою информацию.

Это способ рассказать о том, что Вы есть, в первую очередь.

И конечно, рассказать в деталях о том, что Вы создаете.

Что в этом есть хорошего, полезного, интересного.

На сегодняшний день существуют разные виды графической рекламы:

- Вывески

- Билборды

- Буклеты

- Каталоги

- Инфографика (так называемая интеллектуальная реклама)

- Интернет-баннеры

ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА

ВЕКТОРНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ

ДИЗАЙН-ИЛЛЮСТРАЦИИ

Это:

- Перевод из растра в вектор

- Техническая работа с вектором

- Векторный клип-арт

- Векторная стилизация. К примеру векторный портрет по фото, иллюстрация в стиле классической графики, в стиле комиксов, мультяшном стиле и других.

В графическом дизайне стилизация особо актуальна для создания этикеток, обложек, плакатов и инфографики.

Самостоятельные иллюстрации в дизайне часто можно встретить на сайтах.

- Это изображения самого дизайна сайта

- Изображения к статьям

- Так-же это принты на одежду

- Изображения для рекламной полиграфии

- Открытки

и любые другие идеи