Ангелина Ниденталь Lina_nidentalLina_nidental
Выполняю:
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ВЕКТОРНУЮ СТИЛИЗАЦИЮ
ДИЗАЙН-ИЛЛЮСТРАЦИИ
РЕКЛАМУ
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (АЙДЕНТИКА)
Часто возникающий вопрос - нужен ли фирменный стиль?
Ответ: можно обойтись и без стиля.
Но, отсутствие стиля - это тоже стиль!
Вам так или иначе будет нужно выбрать дизайн шрифта для документов и рекламы.
Схему верстки: одноколончатую, или, к примеру, двухколончатую, для оформления основного текста и сносок.
Выбрать стиль и образы для печати.
Выбрать материал для упаковки продукта.
А в остальном, захотите ли вы добавлять цвет и иллюстрации для дизайна фирмы и создавать другие элементы - дело вашего вкуса и желания, сферы деятельности и целей.
РЕКЛАМА
Реклама - это универсальный способ донести до человека свою информацию.
Это способ рассказать о том, что Вы есть, в первую очередь.
И конечно, рассказать в деталях о том, что Вы создаете.
Что в этом есть хорошего, полезного, интересного.
На сегодняшний день существуют разные виды графической рекламы:
- Вывески
- Билборды
- Буклеты
- Каталоги
- Инфографика (так называемая интеллектуальная реклама)
- Интернет-баннеры
ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА
ВЕКТОРНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ
ДИЗАЙН-ИЛЛЮСТРАЦИИ
Это:
- Перевод из растра в вектор
- Техническая работа с вектором
- Векторный клип-арт
- Векторная стилизация. К примеру векторный портрет по фото, иллюстрация в стиле классической графики, в стиле комиксов, мультяшном стиле и других.
В графическом дизайне стилизация особо актуальна для создания этикеток, обложек, плакатов и инфографики.
Самостоятельные иллюстрации в дизайне часто можно встретить на сайтах.
- Это изображения самого дизайна сайта
- Изображения к статьям
- Так-же это принты на одежду
- Изображения для рекламной полиграфии
- Открытки
и любые другие идеи
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