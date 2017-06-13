Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы под ключ. Google AdWords и Яндекс Директ
Добрый день. Меня зовут Андрей. Уже более 3 лет я успешно настраиваю контекстную рекламу, а именно:
- Поисковые кампании в Google и Яндекс
- Реклама в КМС и РСЯ
- Ремаркетинг
- Видеореклама на Youtube
- Таргетированная реклама в Facebook и Instagram
Есть опыт ведения крупных проектов с бюджетами до 20.000$/мес. К созданию каждой рекламной кампании я подхожу индивидуально, учитывая все тонкости вашего бизнеса.
Закажите бесплатный аудит рекламной кампании и вашего сайта прямо сейчас!
Контакты:
Телефон: +380931342418
Telegram: Link_media
email: [email protected]