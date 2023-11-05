Front-end developer
Шукаю можливості для постійного професійного росту.
Освіта:
Бакалаврська ступінь
Мови програмування: JavaScript
Фреймворки: React (trainee)
Системи контролю версій: Git
Інші інструменти та технології:
HTML
CSS
SCSS
Gulp
PhotoShop
Figma
Також працював з :
jQuery
Tailwind
Google extensions
React/React Native
Портфоліо
код https://github.com/leolint/portfolio
подивитись https://leolint.github.io/portfolio/
Приклад вьорстки лендінга
код https://github.com/leolint/landing
подивитись https://leolint.github.io/landing/
Проект для закладу який я робив та Qr меню до нього
(Зроблений ще в процесі навчання)
https://www.prime-club.com.ua/
https://www.prime-club.com.ua/PrimeMenu/
Зацікавлений у виконанні нових завдань та співпраці з командою талановитих фахівців. Буду радий відповісти на будь-які запитання або надати додаткову інформацію про мої навички та досвід роботи.