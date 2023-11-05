Front-end developer

Front-end developer

Шукаю можливості для постійного професійного росту.



Освіта:

Бакалаврська ступінь



Мови програмування: JavaScript

Фреймворки: React (trainee)



Системи контролю версій: Git



Інші інструменти та технології:

HTML

CSS

SCSS

Gulp

PhotoShop

Figma



Також працював з :

jQuery

Tailwind

Google extensions

React/React Native



Портфоліо

код https://github.com/leolint/portfolio

подивитись https://leolint.github.io/portfolio/



Приклад вьорстки лендінга

код https://github.com/leolint/landing

подивитись https://leolint.github.io/landing/



Проект для закладу який я робив та Qr меню до нього

(Зроблений ще в процесі навчання)

https://www.prime-club.com.ua/

https://www.prime-club.com.ua/PrimeMenu/



Зацікавлений у виконанні нових завдань та співпраці з командою талановитих фахівців. Буду радий відповісти на будь-які запитання або надати додаткову інформацію про мої навички та досвід роботи.