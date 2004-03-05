Перекладач англійської мови
Перекладач Англійської мови та Копірайтер
Я Марія. Фрілансер. Вивчаю англійську протягом 12 років. Навчаюсь у Львіському національному університеті імені Івана Франка. Зважаючи на те, що яще навчаюсь я зажди маю практику перекладу і вивчаю сучасні його методи, а це є важливим у роботі перекладача.
Перекладаю :
- з англійської на українську
- з української на англійську
- з англійської на російську
- з російської на англійську
Копірайтинг:
- пишу тексти англійською та українською мовами
- пости у соціальні мережі
- тексти для сайтів
Мови :
Англійська C1+
Українська - рідна
Російська - розмовна
З нетерпінням чекаю на нашу спів працю!
Портфолио
- Переклад субтитрів на ютуб3 просмотра
- Переклад субтитрів на ютуб1 просмотр
- Написання описів для ігор2 просмотра
- Написання описів для ігор3 просмотра
- Написання описів для ігор на сайті1 просмотр
- Копірайтинг для сайту2 просмотра
- Копірайтинг для сайту2 просмотра
- Тексти для повнення сайту4 просмотра
- Копирайтинг для соцмереж2 просмотра
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- Копирайтинг для соцмереж2 просмотра