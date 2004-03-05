Перекладач англійської мови

Перекладач Англійської мови та Копірайтер

Я Марія. Фрілансер. Вивчаю англійську протягом 12 років. Навчаюсь у Львіському національному університеті імені Івана Франка. Зважаючи на те, що яще навчаюсь я зажди маю практику перекладу і вивчаю сучасні його методи, а це є важливим у роботі перекладача.

Перекладаю :

- з англійської на українську

- з української на англійську

- з англійської на російську

- з російської на англійську

Копірайтинг:

- пишу тексти англійською та українською мовами

- пости у соціальні мережі

- тексти для сайтів

Мови :

Англійська C1+

Українська - рідна

Російська - розмовна

З нетерпінням чекаю на нашу спів працю!