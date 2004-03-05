Lion0503

Заяц Марія Lion0503

 
19 летУкраина/Хмельницкий
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Перекладач англійської мови

Перекладач Англійської мови та Копірайтер

Я Марія. Фрілансер. Вивчаю англійську протягом 12 років. Навчаюсь у Львіському національному університеті імені Івана Франка. Зважаючи на те, що яще навчаюсь я зажди маю практику перекладу і вивчаю сучасні його методи, а це є важливим у роботі перекладача.

Перекладаю :

 - з англійської на українську

-  з української на англійську

-  з англійської на російську

-  з російської на англійську 

Копірайтинг:

- пишу тексти англійською та українською мовами

- пости у соціальні мережі 

- тексти для сайтів

 Мови :

Англійська C1+ 

Українська - рідна

Російська - розмовна

З нетерпінням чекаю на нашу спів працю!