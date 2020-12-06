Помогу выделиться и стать лучше в интернете!

﻿Здравствуйте! Меня зовут Артем. Я занимаюсь созданием, продвижением и настройкой сайтов, а также дизайном и работой с социальными сетями.

Подробнее обо мне:

Я отдаюсь своей работе на 100% и делаю все своевременно, качественно и с согласованием этапов работ. У меня есть опыт работы в этой области более 4-х лет.

Вам стоит обратиться ко мне, если необходимо (а я это обеспечу в лучшем качестве):

- Создать,настроить и продвинуть САЙТ.

- Произвести SEO настройку и продвинуть сайт в ТОП.

- Настроить Google AdWords, Google Analytics, Яндекс Директ и Яндекс Метрика.

- Создать, настроить и развить социальные сети. СММ.

- Создать логотип и фирменный стиль. Брендинг.

- Сделать проект любого уровня сложности и любого масштаба (от сайта-визитки до портала).

- Email-маркетинг.

Работая со мной, Вы гарантированно получите:

- Высокое качество работы

- Постоянная обратная связь

- Гарантия работы

- Пошаговая координация. Контроль над выполнение всех этапов.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Лучшая цена.

Для удобства и гарантии выполнения работы имеется ИП.

Буду рад сотрудничеству! 