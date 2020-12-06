Здравствуйте! Меня зовут Артем. Я занимаюсь созданием, продвижением и настройкой сайтов, а также дизайном и работой с социальными сетями.
Подробнее обо мне:
Я отдаюсь своей работе на 100% и делаю все своевременно, качественно и с согласованием этапов работ. У меня есть опыт работы в этой области более 4-х лет.
Вам стоит обратиться ко мне, если необходимо (а я это обеспечу в лучшем качестве):
- Создать,настроить и продвинуть САЙТ.
- Произвести SEO настройку и продвинуть сайт в ТОП.
- Настроить Google AdWords, Google Analytics, Яндекс Директ и Яндекс Метрика.
- Создать, настроить и развить социальные сети. СММ.
- Создать логотип и фирменный стиль. Брендинг.
- Сделать проект любого уровня сложности и любого масштаба (от сайта-визитки до портала).
- Email-маркетинг.
Работая со мной, Вы гарантированно получите:
- Высокое качество работы
- Постоянная обратная связь
- Гарантия работы
- Пошаговая координация. Контроль над выполнение всех этапов.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Лучшая цена.
Для удобства и гарантии выполнения работы имеется ИП.
Буду рад сотрудничеству!