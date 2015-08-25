Ключевые знания и навыки:
- Программы Adobe: Photoshop, InDesign, Premier, After Effects, Illustrator, Lightroom, Brackets (ex Edge Code);
- Другие программы: Corel Draw X6, Sony Vegas Pro, NetBeans IDE 8.0, WebMatrix;
- Веб-технологии: PHP, HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap, Pawn, Lua, JavaScript (basic);
- Опыт работы с СУС: DLE, WordPress, vBulletin, XenForo, IP.Board, Simple Machines Forum, PHP Fusion, webSPELL, phpbb.
- Дизайн и вёрстка макетов сайтов;
- Дизайн: баннеров, шапок, иконок и др. графики;
Обо мне:
Занимаюсь веб-дизайном около 5 лет, постоянно совершенствуюсь во всех его направлениях.
На данный момент интересны дизайн и вёрстка макетов сайтов любой сложности.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Дизайн, вёрстка и программирование PLAYVERSUS137 просмотров
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- Вёрстка сайта клана GTM156 просмотров
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- YouTube обложки144 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Илья справился с версткой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро выслал ТЗ, оплатил в срок, рекомендую заказчика.