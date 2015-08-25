Ключевые знания и навыки:

Программы Adobe: Photoshop, InDesign, Premier, After Effects, Illustrator, Lightroom, Brackets (ex Edge Code);

Другие программы: Corel Draw X6, Sony Vegas Pro, NetBeans IDE 8.0, WebMatrix;

Веб-технологии: PHP, HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap, Pawn, Lua, JavaScript (basic);

Опыт работы с СУС: DLE, WordPress, vBulletin, XenForo, IP.Board, Simple Machines Forum, PHP Fusion, webSPELL, phpbb.

Дизайн и вёрстка макетов сайтов;

Дизайн: баннеров, шапок, иконок и др. графики;

Обо мне:

Занимаюсь веб-дизайном около 5 лет, постоянно совершенствуюсь во всех его направлениях.

На данный момент интересны дизайн и вёрстка макетов сайтов любой сложности.