Lipau3n

Илья Lipau3n

 
26 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Ключевые знания и навыки:

  • Программы Adobe: Photoshop, InDesign, Premier, After Effects, Illustrator, Lightroom, Brackets (ex Edge Code);
  • Другие программы: Corel Draw X6, Sony Vegas Pro, NetBeans IDE 8.0, WebMatrix;
  • Веб-технологии: PHP, HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap, Pawn, Lua, JavaScript (basic);
  • Опыт работы с СУС: DLE, WordPress, vBulletin, XenForo, IP.Board, Simple Machines Forum, PHP Fusion, webSPELL, phpbb.
  • Дизайн и вёрстка макетов сайтов;
  • Дизайн: баннеров, шапок, иконок и др. графики;

Обо мне:

Занимаюсь веб-дизайном около 5 лет, постоянно совершенствуюсь во всех его направлениях.

На данный момент интересны дизайн и вёрстка макетов сайтов любой сложности.

PHPJavascriptWordPressHTMLBootstrapDLEInDesignIllustratorXenForoPhotoshopAfter EffectsphpBB
Портфолио
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Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Верстка блока
Илья справился с версткой! Рекомендую!
Быстро выслал ТЗ, оплатил в срок, рекомендую заказчика.
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