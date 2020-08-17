Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации!
Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации!
Этапы нашей работы:
1. ТЗ
2. Анализ
3. Прототипирование и дизайн
4. Ваши правки
5. Адаптация под мобильную версию
6. Утверждение
Преимущества работы со мной:
• Пунктуальность и ответственное отношение
• Профессионализм – выполнение работы на высшем уровне
• Современный и свежий взгляд
• Всегда на связи
• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ
Условия сотрудничества:
• Безопасная сделка
• Предоплата 50 %
Действие аккаунта приостановлено!