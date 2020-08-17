Lira1

Лира Сноу Lira1

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации!

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации!

Этапы нашей работы:

1. ТЗ

2. Анализ

3. Прототипирование и дизайн

4. Ваши правки

5. Адаптация под мобильную версию

6. Утверждение

Преимущества работы со мной:

• Пунктуальность и ответственное отношение

• Профессионализм – выполнение работы на высшем уровне

• Современный и свежий взгляд

• Всегда на связи

• Индивидуальная адаптация под каждого клиента и заказ

Условия сотрудничества:

• Безопасная сделка

• Предоплата 50 %