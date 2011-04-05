Lira_spb

Ирина Lira_spb

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Многоплатформенное программирование с/с++, скриптовые языки.

Опыт коммерческого программирования 5 лет.

Языки программирования:

с/с++, java, pascal, js, perl, php, VBA, sql/plsql

Занималась web-приложениями и серверами, работой с БД, PKI (openssl, Microsoft CA), написанием скриптов для администрирования

Платформы:

windows, unix-платформы, linux

Отзывы заказчиков

Gutsy
Игорь 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1500
10 баллов
14 лет назад
Работа над нетиповым проектом
CSSHTMLJavaScriptjQueryLinuxPHPWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!