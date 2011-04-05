Многоплатформенное программирование с/с++, скриптовые языки.
Опыт коммерческого программирования 5 лет.
Языки программирования:
с/с++, java, pascal, js, perl, php, VBA, sql/plsql
Занималась web-приложениями и серверами, работой с БД, PKI (openssl, Microsoft CA), написанием скриптов для администрирования
Платформы:
windows, unix-платформы, linux
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Отзывы заказчиков
$1500
10 баллов
14 лет назад
CSSHTMLJavaScriptjQueryLinuxPHPWordPress
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!