Многоплатформенное программирование с/с++, скриптовые языки.

Опыт коммерческого программирования 5 лет.

Языки программирования:

с/с++, java, pascal, js, perl, php, VBA, sql/plsql

Занималась web-приложениями и серверами, работой с БД, PKI (openssl, Microsoft CA), написанием скриптов для администрирования

Платформы:

windows, unix-платформы, linux