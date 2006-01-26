Предыдущие места работы:

1995 -1996г. - ЗАО «Жилсоцстрой»

Занимаемая должность:

Художник-дизайнер

Исполняемые обязанности:

Оформление выставок, предпечатная подготовка

рекламных материалов, буклетов, плакатов, прайсов.

1996г. - 1999г. - АЦ «МИР».

Занимаемая должность:

Художник-дизайнер.

Исполняемые обязанности:

сканирование, обработка фотографий,разработка

и предпечатная подготовка полноцветной рекламы,

запись PS, вывод пленок, контроль печати в типографии.

1999г. - 2000г. - Холдинг "CRAFTrise".

Занимаемая должность:

Художник-дизайнер.

Исполняемые обязанности:

разработка и изготовление корпративных сайтов, изготовление

FLASH-презентаций и корпоративных скринсейверов, разработка

и предпечатная подготовка полноцветной рекламы, плакатов, буклетов,

флаерсов, и т.д.

2000г. - 2002г. - компания "Санкт-Петербург 2003", частные заказы.

Занимаемая должность:

Художник-дизайнер.

Исполняемые обязанности:

изготовление FLASH-презентаций для зарубежных туристических выставок, разработка

проекта "St.Petersburg 2002" по заказу Комитета по туризму СПб (FLASH-проекты для

Лондонской и Женевской выставок), разработка буклетов, плакатов, имиджевых папок и другой

продукции для крупных отелей города ("Гранд Отель Европа", "Шератон Невский Палас",

"Отель Астория", "Отель Англетер", "Отель Советская", "Отель Прибалтийская",

"Отель Пулковская", и туроператоров: "Baltic Travel", "Comintour",

"Cosmos", "Leader Team", "Monomax", "Русские Круизы" и др.

Разработка упаковки и рекламной продукции для различных фирм-производителей ("Морозко", "Сraftrise",

"Сладкий Мир", "Викос", "Коркунов",).

Разработка презентации программы реконструкции и застройки острова Котлин и кронштадтских фортов по

заказу Государственного Института Архитектуры.

2002-2006 г.- частные заказы

Занимаемая должность:

Художник-дизайнер.

Исполняемые обязанности:

разработка обучающих Flash-роликов для компании QuiсkMind.

разработка упаковок, календарей, буклетов для компании "Морозко"

Разработка фирменного стиля, а так-же сайта, баннеров, афиш, Flash-презентаций и пр. продукции для "Ассамблеи Ювелиров Санкт-Петербурга"

Создание сайта для Петербургского СКК.

Прописка:

г. Санкт-Петербург.

Предполагаемая должность:

Художник-дизайнер (FLASH,полиграфия)

Предпочтителен свободный график работы и сдельная оплата.

Дополнительные сведения:

Знание основных пакетов:

FLASH MX, CorelDraw, PageMaker, PhotoShop, FrontPage, Illustrator, Acrobat,

3DStudioMAX, FreeHand и др.

Координаты для связи:

Тел: (812) 440-92-16, (мобильн.) 8-911-259-98-27

E-mail: [email protected] ,

[email protected]

Работы можно посмотреть на сайте

http://www.samohina.ru