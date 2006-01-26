Здравствуйте. Необходимо нарисовать карандашный рисунок ящерицы. Просто срисовать с фотографии, которую я предоставлю. Рисунок должен быть сделан простым карандашом, в виде наброска. Оплата - 7$. Через Яндекс-Деньги. Интересующиеся - пишите на мейл (пожалуйста, пишите только те, кто действительно хорошо ...
Предыдущие места работы:
1995 -1996г. - ЗАО «Жилсоцстрой»
Занимаемая должность:
Художник-дизайнер
Исполняемые обязанности:
Оформление выставок, предпечатная подготовка
рекламных материалов, буклетов, плакатов, прайсов.
1996г. - 1999г. - АЦ «МИР».
Занимаемая должность:
Художник-дизайнер.
Исполняемые обязанности:
сканирование, обработка фотографий,разработка
и предпечатная подготовка полноцветной рекламы,
запись PS, вывод пленок, контроль печати в типографии.
1999г. - 2000г. - Холдинг "CRAFTrise".
Занимаемая должность:
Художник-дизайнер.
Исполняемые обязанности:
разработка и изготовление корпративных сайтов, изготовление
FLASH-презентаций и корпоративных скринсейверов, разработка
и предпечатная подготовка полноцветной рекламы, плакатов, буклетов,
флаерсов, и т.д.
2000г. - 2002г. - компания "Санкт-Петербург 2003", частные заказы.
Занимаемая должность:
Художник-дизайнер.
Исполняемые обязанности:
изготовление FLASH-презентаций для зарубежных туристических выставок, разработка
проекта "St.Petersburg 2002" по заказу Комитета по туризму СПб (FLASH-проекты для
Лондонской и Женевской выставок), разработка буклетов, плакатов, имиджевых папок и другой
продукции для крупных отелей города ("Гранд Отель Европа", "Шератон Невский Палас",
"Отель Астория", "Отель Англетер", "Отель Советская", "Отель Прибалтийская",
"Отель Пулковская", и туроператоров: "Baltic Travel", "Comintour",
"Cosmos", "Leader Team", "Monomax", "Русские Круизы" и др.
Разработка упаковки и рекламной продукции для различных фирм-производителей ("Морозко", "Сraftrise",
"Сладкий Мир", "Викос", "Коркунов",).
Разработка презентации программы реконструкции и застройки острова Котлин и кронштадтских фортов по
заказу Государственного Института Архитектуры.
2002-2006 г.- частные заказы
Занимаемая должность:
Художник-дизайнер.
Исполняемые обязанности:
разработка обучающих Flash-роликов для компании QuiсkMind.
разработка упаковок, календарей, буклетов для компании "Морозко"
Разработка фирменного стиля, а так-же сайта, баннеров, афиш, Flash-презентаций и пр. продукции для "Ассамблеи Ювелиров Санкт-Петербурга"
Создание сайта для Петербургского СКК.
Прописка:
г. Санкт-Петербург.
Предполагаемая должность:
Художник-дизайнер (FLASH,полиграфия)
Предпочтителен свободный график работы и сдельная оплата.
Дополнительные сведения:
Знание основных пакетов:
FLASH MX, CorelDraw, PageMaker, PhotoShop, FrontPage, Illustrator, Acrobat,
3DStudioMAX, FreeHand и др.
Координаты для связи:
Тел: (812) 440-92-16, (мобильн.) 8-911-259-98-27
E-mail: [email protected] ,
Работы можно посмотреть на сайте
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт18 лет назад