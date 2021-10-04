Дизайн сайтов

Привет

Меня зовут Лиза и я - UX/UI веб-дизайнер.

️Преимущественно занимаюсь созданием продающих лендингов. Знаю, как создать удобный, качественный дизайн, чтобы Ваш клиент остался на сайте и совершил покупку. ️Также имею опыт в создании многостраничных сайтов и интернет-магазинов.

🔥С вас - задача, с меня - решение этой задачи.

▪️Всегда остаюсь на связи, любая платформа, где вам удобно продолжить общение.

▪️Выполнение всегда в сроки.

▪️Могу быстро принимать решения в стрессовых ситуациях.

▪️Не прекращаю изучать программы и развиваю свои навыки.

▪️Все правки - бесплатные

👉Хотите получить качественный, удобный дизайн - пиши мне