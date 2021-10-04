Дизайн сайтов
Привет
Меня зовут Лиза и я - UX/UI веб-дизайнер.
️Преимущественно занимаюсь созданием продающих лендингов. Знаю, как создать удобный, качественный дизайн, чтобы Ваш клиент остался на сайте и совершил покупку. ️Также имею опыт в создании многостраничных сайтов и интернет-магазинов.
🔥С вас - задача, с меня - решение этой задачи.
▪️Всегда остаюсь на связи, любая платформа, где вам удобно продолжить общение.
▪️Выполнение всегда в сроки.
▪️Могу быстро принимать решения в стрессовых ситуациях.
▪️Не прекращаю изучать программы и развиваю свои навыки.
▪️Все правки - бесплатные
👉Хотите получить качественный, удобный дизайн - пиши мне
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Портфолио
- Лендинг для академических курсов по рисованию18 просмотров
- Лендинг для квест-студии21 просмотр
- Редизайн Интернет-магазина Toy.ru20 просмотров