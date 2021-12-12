Настраиваю и веду контекстную рекламу в поисковых системах: Baidu, Sogou, So (360), YouDao, Naver, Daum, Seznam, Yahoo, Bing, Google и Яндекс.

Привет!

Меня зовут Антон. Мне 28 лет. Я руководитель маркетингового агентства LITE Agency.

Я и моя команда предоставляем услуги по настройке и ведению рекламных кампаний в системах размещения контекстной и таргетированной рекламы.

Мы работаем в странах Азии, Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Австралии и СНГ.

Настраиваем и ведем контекстную рекламу в поисковых системах:

Baidu, Sogou, So (360), YouDao, Naver, Daum, Seznam, Yahoo, Bing, Google и Яндекс.

Настраиваем и ведем таргетированную рекламу в социальных сетях и месенджерах:

Facebook, Instagram, Twitter, Ren-Ren, Kakao, WeChat, QQ, Mixi.

С апреля 2016го года мы реализовали более 5 000 рекламных кампаний в 147 странах на 14ти языках.