Настраиваю и веду контекстную рекламу в поисковых системах: Baidu, Sogou, So (360), YouDao, Naver, Daum, Seznam, Yahoo, Bing, Google и Яндекс.
Привет!
Меня зовут Антон. Мне 28 лет. Я руководитель маркетингового агентства LITE Agency.
Я и моя команда предоставляем услуги по настройке и ведению рекламных кампаний в системах размещения контекстной и таргетированной рекламы.
Мы работаем в странах Азии, Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Австралии и СНГ.
Настраиваем и ведем контекстную рекламу в поисковых системах:
Baidu, Sogou, So (360), YouDao, Naver, Daum, Seznam, Yahoo, Bing, Google и Яндекс.
Настраиваем и ведем таргетированную рекламу в социальных сетях и месенджерах:
Facebook, Instagram, Twitter, Ren-Ren, Kakao, WeChat, QQ, Mixi.
С апреля 2016го года мы реализовали более 5 000 рекламных кампаний в 147 странах на 14ти языках.
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Портфолио
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