Отзывы на заказ

Могу работать с текстами и писать отзывы на заказ

На связи 24/7

Проверяю все тексты и отзывы на оригинальность и пунктуацию

Имею большой опыт работы в сфере службы поддержки и продаж

Работала в крупной компании Playstation