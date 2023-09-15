LiterAll

Алёна Галкина LiterAll

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Отзывы на заказ

Могу работать с текстами и писать отзывы на заказ
На связи 24/7

Проверяю все тексты и отзывы на оригинальность и пунктуацию

Имею большой опыт работы в сфере службы поддержки и продаж

Работала в крупной компании Playstation

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$30/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$40/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга