Отзывы на заказ
Могу работать с текстами и писать отзывы на заказ
На связи 24/7
Проверяю все тексты и отзывы на оригинальность и пунктуацию
Имею большой опыт работы в сфере службы поддержки и продаж
Работала в крупной компании Playstation
Я против войны в Украине!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$30/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$40/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга