Видеомонтажер

На связи всегда. Имею 4х летний опыт в монтирование видео с помощью программ Adobe Premiere Pro и After Effects:

Нарезка и склейка.

Мультикамерный монтаж.

Переходы и цветокоррекция.

Анимированные титры и субтитры.

Работа со звуком. Удаление шумов.

Наложение эффектов.

Работа с хромакеем.

А так же: подбор музыки, видео и фото без АП.

Создание видео под вашу озвучку.

Специализируюсь в создание таких видео как:

- Видео для тик тока (Работал с тик ток блогером на протяжение года)

- Рекламный ролик

- Туристическое/свадебное/Документальное видео

Available 24 hours. I have 4 years of experience in video editing using

Adobe Premiere Pro and After Effects

-Specialize in creating videos such as:

- Video for tick tock (Worked with tick tock blogger for a year)

- Commercial

- Travel/Wedding/Documentary Video



My main tools to achieve goals above are:

- Transitions

- Color Grading

- Editing

- Text overlaying

- Audio Enhancing And Editing