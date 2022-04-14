2D artist, illustrator, designer
Приветствую вас на моей странице, меня зовут Юлия, я художник-иллюстратор.
Имею высшее образование академии дизайна и искусств. Занимаюсь дизайном на протяжении пяти лет.
Ищу работу художника-иллюстратора, и/или графического дизайнера.
Выполняю работы на заказ:
-фирменный стиль, логотипы, визитки, паттерны и т.д.
-верстка печатной продукции
-иллюстрации
Работаю по предоплате 50%
Стоимость работы рассчитывается индивидуально для каждого клиента, в зависимости от объема работы.
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С уважением,
Юлия Совушкина
email: [email protected]
telegram: +380506123248
Портфолио
- Тематическая иллюстрация46 просмотров
- Скетч персонажей53 просмотра
- Фан-арт к сериалу "Arcane" на заказ48 просмотров
- Иллюстрация на заказ49 просмотров
- Коцепт для тату159 просмотров
- Разработка персонажа171 просмотр
- Концепт персонажа на заказ189 просмотров
- Иллюстрация на заказ160 просмотров
- Концепт персонажа на заказ136 просмотров
- Иллюстрация на заказ107 просмотров
- Фирменный стиль74 просмотра
- Плакат для автосалона86 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#374
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
#815