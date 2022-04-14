2D artist, illustrator, designer

Приветствую вас на моей странице, меня зовут Юлия, я художник-иллюстратор.

Имею высшее образование академии дизайна и искусств. Занимаюсь дизайном на протяжении пяти лет.

Ищу работу художника-иллюстратора, и/или графического дизайнера.

Выполняю работы на заказ:

-фирменный стиль, логотипы, визитки, паттерны и т.д.

-верстка печатной продукции

-иллюстрации

Работаю по предоплате 50%

Стоимость работы рассчитывается индивидуально для каждого клиента, в зависимости от объема работы.

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С уважением,

Юлия Совушкина

email: [email protected]

telegram: +380506123248