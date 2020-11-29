UI/UX designer

Создаю креативные интернет-магазины и лендинги, воплощая любые UI/UX идеи. Делаю адаптивы под мобильные устройства и планшетные версии. Могу сделать редизайн сайта, обновив и подчеркнув его современность. Всегда открыта к новым проектам и готова выложиться на все 100%.