Лиза Куприненко Liza_KuprynenkoLiza_Kuprynenko
Привет!
Меня зовут Лиза, мне 23 и я UI/UX дизайнер, который заинтересован в новых проектах, чтобы делиться своим опытом и помогать создавать удобные и приятные глазу сайты и приложения.
Мои работы
Здесь вы можете посмотреть мое портфолио: Portfolio
Также некоторые другие работы можно посмотреть тут: Behance
Что я делаю
· Лендинги
· Сайт-визитки
· Многостраничные сайты
· Интернет-магазины
Инструменты
· Figma
· Adobe Photoshop
· Adobe Illustrator
· Adobe XD
· Adobe After Effects
Цены и сроки
· Главная страница (3–5 дней) — 150$
· Второстепенная страница (2–4 дня) — 20$
· Landing page (2–4 дня) — 150$ — при количестве блоков больше чем 5 доплата за каждый блок 10$.
Пример:
Лэндинг на 7 блоков (2–4 дня) — 170$
🤝 Как происходит сотрудничество
1. Согласование стоимости и объема работ
2. Аванс 20% от первой части проекта
3. Разработка макета
4. Внесение правок по необходимости
5. Оплата оставшейся суммы (80%). Передача исходников для дальнейшей верстки
6. Буду на связи в случае возникновения вопросов со стороны разработчиков.
Способы оплаты
· Перевод на карту visa\mastercard
· QIWI кошелек
Мои контакты
· Telegram
· Почта — [email protected]
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