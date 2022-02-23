Качественный и доступный дизайн лендингов и многостраничных сайтов. UI/UX. Web/Mobile.

 Привет!

Меня зовут Лиза, мне 23 и я UI/UX дизайнер, который заинтересован в новых проектах, чтобы делиться своим опытом и помогать создавать удобные и приятные глазу сайты и приложения.

 Мои работы

Здесь вы можете посмотреть мое портфолио: Portfolio

Также некоторые другие работы можно посмотреть тут: Behance

 Что я делаю

· Лендинги

· Сайт-визитки

· Многостраничные сайты

· Интернет-магазины

 Инструменты

· Figma

· Adobe Photoshop

· Adobe Illustrator

· Adobe XD

· Adobe After Effects

 Цены и сроки

· Главная страница (3–5 дней) — 150$

· Второстепенная страница (2–4 дня) — 20$

· Landing page (2–4 дня) — 150$ — при количестве блоков больше чем 5 доплата за каждый блок 10$.

Пример:

Лэндинг на 7 блоков (2–4 дня) — 170$

🤝 Как происходит сотрудничество

1. Согласование стоимости и объема работ

2. Аванс 20% от первой части проекта

3. Разработка макета

4. Внесение правок по необходимости

5. Оплата оставшейся суммы (80%). Передача исходников для дальнейшей верстки

6. Буду на связи в случае возникновения вопросов со стороны разработчиков.

﻿Способы оплаты

· Перевод на карту visa\mastercard

· QIWI кошелек

 Мои контакты

· Telegram

· Почта — [email protected]