Lizinnature

Перевод, Translation, Übersetzung!

Здравствуйте,

Я Елизавета, родилась в Днепропетровске, Украина. Уже как 13 лет как я переехала в Германию, в город Мюнхен. Мои родные языки - русский, украинский, а также немецкий. Кроме того, я свободно владею английским языком.

Я работала в компании, занимающейся медиакоммуникациями, в области графического дизайна,

кроме того, я проводила русскоязычную компанию в Мюнхене через открытие и помогла ей пройти через непростой немецкий бюрократический процесс.

Что я могу вам предложить?

Перевод!

Я могу перевести для вас тексты, помочь вам с официальными письмами, помочь с резюме или вашими творческими проектами любой сложности. Также редактирование и корректура текстов.

Я с нетерпением жду нашего будущего проекта!