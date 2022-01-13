Lizinnature

Перевод, Translation, Übersetzung!
Здравствуйте,
Я Елизавета, родилась в Днепропетровске, Украина. Уже как 13 лет как я переехала в Германию, в город Мюнхен. Мои родные языки - русский, украинский, а также немецкий. Кроме того, я свободно владею английским языком.
Я работала в компании, занимающейся медиакоммуникациями, в области графического дизайна,
кроме того, я проводила русскоязычную компанию в Мюнхене через открытие и помогла ей пройти через непростой немецкий бюрократический процесс.
Что я могу вам предложить?
Перевод!
Я могу перевести для вас тексты, помочь вам с официальными письмами, помочь с резюме или вашими творческими проектами любой сложности. Также редактирование и корректура текстов.
Я с нетерпением жду нашего будущего проекта!