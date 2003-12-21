React-Developer

Мое резюме:

https://kirko-03.github.io/Portfolio/

Привет,меня зовут Кирилл, мне 17 лет, я из России. Как говорится, краткость - сестра таланта, и я люблю все кратко объяснять. Я буду работать на этой платформе, потому что хочу зарабатывать деньги и находить новые полезные знакомства, хочу стать профессионалом своего дела. Считаю себя честным и добрым человеком, хотя до сих пор считаю, что эти черты несовместимы. Я отношусь к людям так же, как они относятся ко мне. Люблю учиться, адекватно реагирую на конструктивную критику и в принципе очень уравновешенный молодой человек.