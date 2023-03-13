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Илья Loadinglamp

 
31 годКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настроить таргетированную рекламу

    Необходимо запустить контекстную рекламу для сайта "Внедрёж" ([url=https://vnedrezh.ru/]https://vnedrezh.ru/[/url]) Компания оказывает IT-услуги, автоматизируем бизнес, внедряем CRM Битрикс24, помогаем систематизировать бизнес и увеличивать прибыль. При отклике прикрепите, пожалуйста, примеры Ваших работ. - Задача: выбрать площадки для размещения, настроить, запустить. - Необходим ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Запустить рекламу Яндекс Директ, провести аудит.

    Необходимо запустить контекстную рекламу для сайта "Внедрёж" (https://vnedrezh.ru/) Компания оказывает IT-услуги, автоматизируем бизнес, внедряем CRM Битрикс24, помогаем систематизировать бизнес и увеличивать прибыль. При отклике прикрепите, пожалуйста, примеры Ваших работ. Решение по сотрудничеству принимаем быстро т.к. необходимо оперативно собрать ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Запустить рекламу Яндекс Директ

    Необходимо запустить контекстную рекламу для сайта "Внедрёж". Компания оказывает IT-услуги, автоматизируем бизнес, внедряем CRM Битрикс24, помогаем систематизировать бизнес и увеличивать прибыль. При отклике прикрепите, пожалуйста, примеры Ваших работ. Решение по сотрудничеству принимаем быстро т.к. необходимо оперативно собрать семантику ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Разработка логотипа для digital-проекта

    Необходим логотип для компании "Внедрёж" Компания оказывает IT-услуги, автоматизируем бизнес, внедряем CRM, помогаем систематизировать бизнес и увеличивать прибыль. Стиль сайта - яркий, акцент на digital-маркетинг. Ключевые теги с которыми должен пересекаться логотип: "внедрение", "сопровождение", "техподдержка", "автоматизация" Данные ключевые слова ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
artyh2016
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Разработка логотипа для digital-проекта
все отлично, рекомендую
Оперативно, креативно и качественно. Рекомендую!
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