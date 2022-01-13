Сделаю всё качественно и в заданные сроки.
Здравствуйте, меня зовут Николай.Люблю и занимаюсь Front-end разработкой.
Технологии и навыки:
- HTML5
- CSS3/SCSS
- БЭМ
- Flexbox | Grid
- JavaScript
- jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Быстро
- Качественно
- В срок
- Логичный и валидный код
- Довожу начатое дело до конца
Портфолио
- Многостраничный адаптивный сайт "Desire"54 просмотра
- Адаптивный сайт56 просмотров
- Сайт перевозок55 просмотров
- Landing page "NYCS"48 просмотров
- Одностраничный сайт "Mogo"32 просмотра
- Адаптивный одностраничник с анимацией30 просмотров
- Fullscreen сайт с полноэкранной прокруткой22 просмотра
- Статический (фиксированный) сайт22 просмотра