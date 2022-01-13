Login4ik19

Николай Login4ik19

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю всё качественно и в заданные сроки.

Здравствуйте, меня зовут Николай.Люблю и занимаюсь Front-end разработкой.

Технологии и навыки:

  • HTML5
  • CSS3/SCSS
  • БЭМ
  • Flexbox | Grid
  • JavaScript
  • jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
﻿Основные принципы в работе:
  • Быстро
  • Качественно
  • В срок
  • Логичный и валидный код
  • Довожу начатое дело до конца
﻿﻿Гарантия на верстку : После передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки ﻿которые могли быть пропущены или замечены позже. Мой сайт портфолио: mytest.fun/portfolio