Сделаю всё качественно и в заданные сроки.

Здравствуйте, меня зовут Николай.Люблю и занимаюсь Front-end разработкой.

Технологии и навыки:

HTML5

CSS3/SCSS

БЭМ

Flexbox | Grid

JavaScript

jQuery

Responsive

Parallax scrolling

Быстро

Качественно

В срок

Логичный и валидный код

Довожу начатое дело до конца