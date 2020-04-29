Главное для меня - сделать всё максимально качественно!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК, что экономит ваши деньги не требуя заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время. Работая со мной вы сэкономите своё драгоценное время. Благодаря моему свободному графику заказ будет выполнен быстро и в срок.
- Нервы. Если вы вдруг забыли какие-то мелочи при оформлении дизайна, то можете об этом не волноваться, все они будут включены в верстку по вашей просьбе абсолютно бесплатно и без лишних вопросов.
Со мной удобно работать! Мне важно, чтобы клиет остался полностью доволен работой. Ваше время дороже моего.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Vk: https://vk.com/logo_pass
- Телеграмм: LogoPass
- Номер: +79831573160
- Уже готов приступить к работе
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроки
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, валидная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- CSS3/JS анимация сайтов
- Обслуживание сайтов, поддержка их в будущем.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ
Портфолио:
- https://ivangame.github.io/my-site/
Немного обо мне:
Я только начинаю покорять эту вершину под названием фриланс. Но я пришёл сюда не с пустыми руками, за моими плечами много практики и занний. Отзывов у меня пока ещё нет, я долго обучался, делал сайты для себя. Прошёл все интерактивные курсы HTML Academy. Много практиковался, участвовал в конкурсах и марафонах. Вы можете стать первым кто оставит обо мне отзыв)
В сфере программирования я уже более 4 лет. Знаю несколько языков: Python, C++, JavaScript. Я пробовал себя в разных областях, от создания игр до веб-приложений. Но Frontend меня привлекает больше всего. Я надеюсь, что мне удастся воплотить мои идеи в жизнь.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Vk: https://vk.com/logo_pass
- Телеграмм: LogoPass
- Номер: +79831573160