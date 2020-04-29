Удобные сайты качественно и в срок. Вёрстка сайтов с валидным кодом. Flexbox, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Главное для меня - сделать всё максимально качественно!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК, что экономит ваши деньги не требуя заказа дополнительных макетов дизайна.

Разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК, что экономит ваши деньги не требуя заказа дополнительных макетов дизайна. Время. Работая со мной вы сэкономите своё драгоценное время. Благодаря моему свободному графику заказ будет выполнен быстро и в срок.

Работая со мной вы сэкономите своё драгоценное время. Благодаря моему свободному графику заказ будет выполнен быстро и в срок. Нервы. Если вы вдруг забыли какие-то мелочи при оформлении дизайна, то можете об этом не волноваться, все они будут включены в верстку по вашей просьбе абсолютно бесплатно и без лишних вопросов.

В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены во время работы и замечены позже.

Со мной удобно работать! Мне важно, чтобы клиет остался полностью доволен работой. Ваше время дороже моего.

Связь:

- Уже готов приступить к работе

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроки

- Не беру предоплату

- Всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, валидная. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD

- CSS3/JS анимация сайтов

- Обслуживание сайтов, поддержка их в будущем.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ

Портфолио:

- https://ivangame.github.io/my-site/

Немного обо мне:

Я только начинаю покорять эту вершину под названием фриланс. Но я пришёл сюда не с пустыми руками, за моими плечами много практики и занний. Отзывов у меня пока ещё нет, я долго обучался, делал сайты для себя. Прошёл все интерактивные курсы HTML Academy﻿. Много практиковался, участвовал в конкурсах и марафонах. Вы можете стать первым кто оставит обо мне отзыв)

В сфере программирования я уже более 4 лет. Знаю несколько языков: Python, C++, JavaScript. Я пробовал себя в разных областях, от создания игр до веб-приложений. Но Frontend меня привлекает больше всего. Я надеюсь, что мне удастся воплотить мои идеи в жизнь.

Связь: