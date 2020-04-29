LogoPass

Иван LogoPass

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные сайты качественно и в срок. Вёрстка сайтов с валидным кодом. Flexbox, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.

Главное для меня - сделать всё максимально качественно!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК, что экономит ваши деньги не требуя заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время. Работая со мной вы сэкономите своё драгоценное время. Благодаря моему свободному графику заказ будет выполнен быстро и в срок.
  • Нервы. Если вы вдруг забыли какие-то мелочи при оформлении дизайна, то можете об этом не волноваться, все они будут включены в верстку по вашей просьбе абсолютно бесплатно и без лишних вопросов.
Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены во время работы и замечены позже.

Со мной удобно работать! Мне важно, чтобы клиет остался полностью доволен работой. Ваше время дороже моего. 

Связь:

Ответственность:

- Уже готов приступить к работе

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроки

- Не беру предоплату

- Всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка сайтов. Кроссбраузерная, валидная. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD

- CSS3/JS анимация сайтов

- Обслуживание сайтов, поддержка их в будущем.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox, БЭМ

Портфолио: 

https://ivangame.github.io/my-site/

Немного обо мне: 

Я только начинаю покорять эту вершину под названием фриланс. Но я пришёл сюда не с пустыми руками, за моими плечами много практики и занний. Отзывов у меня пока ещё нет, я долго обучался, делал сайты для себя. Прошёл все интерактивные курсы HTML Academy﻿.  Много практиковался, участвовал в конкурсах и марафонах. Вы можете стать первым кто оставит обо мне отзыв)

В сфере программирования я уже более 4 лет. Знаю несколько языков: Python, C++, JavaScript. Я пробовал себя в разных областях, от создания игр до веб-приложений. Но Frontend меня привлекает больше всего. Я надеюсь, что мне удастся воплотить мои идеи в жизнь.

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Отзывы заказчиков

guest_15674370359139
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Переверстать приложение для Chrome Web Store
CSSHTML
Хороший исполнитель Без проблем переделывал работу, по нашему желанию Всегда был на связи, выполнил все в срок
Хороший заказчик, всё понятно объяснил. Оплатил в срок
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