Logo_Design007

Нужно для заказа: При индивидуальном заказе: - пожелания к цвету, дизайну; - размер картины; - информация о сроках. Просто напишите мне и мы все о

Об этом кворке

Что требуется предоставить дизайнеру для работы:

Заказчик должен заполнить текст задания и отправить исполнителю.

Что получает заказчик в пакетах:

Эконом. 2 варианта логотипа в визуализации. На 1 выбранный из 2 вариантов логотип на белом фоне в файле JPG. Визуализация логотипа.

Стандарт. 3 варианта логотипа в визуализации. На 1 выбранный из 3 вариантов логотип на белом фоне в файле JPG + векторные исходные файлы CDR, AI, PDF, SVG + логотип на прозрачном фоне в файле PNG. Возможность получить данный логотип в нескольких разных цветовых решениях. Визуализация логотипа.

Бизнес. 6 вариантов логотипа в визуализации, а также в файлах исходниках CDR, AI, PDF, SVG, а также файлы PNG и JPG + фавикон в файле формата ico на один из них. Визуализация логотипа.

Что требуется сделать если заказан пакет "Эконом", а нужно получить векторные файлы:

Чтобы получить векторные файлы готового логотипа CDR, Ai, SVG, PDF + PNG, необходимо выбрать дополнительную опцию "векторный файл/исходник".