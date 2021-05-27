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Георгий
Logotype101
Logotype101
27 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Делаю качественную адаптивную, кроссбраузерную вёрстку. Так же делаю интегрцию на WordPress
Подойду максимально ответственно к вашей задаче и срокам.
Связаться со мной +79779641038
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