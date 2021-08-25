Logy_media-2021

Видеомонтажер, графический дизайнер полиграфии

Графический дизайнер/Видеооператор, видеомонтажёр

Создавал макеты по тз клиентов, лично с ними общался аж до готовой полиграфической продукции, готовил макеты под печать. Делал логотипы. баннера, сетилайты, ситискролы, визитки, флаера, буклеты, грамоты и дипломы (как с теснением так и с выборочным

лаком).

Сайт прошлого места роботы. http://bonanza.org.ua/

Также есть свой продакшен https://www.logymedia.com/

инстаграм @logy_media