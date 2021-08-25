Logy_media-2021

Артем Логвинов Logy_media-2021Logy_media-2021
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер, графический дизайнер полиграфии
Графический дизайнер/Видеооператор, видеомонтажёр
Создавал макеты по тз клиентов, лично с ними общался аж до готовой полиграфической продукции, готовил макеты под печать. Делал логотипы. баннера, сетилайты, ситискролы, визитки, флаера, буклеты, грамоты и дипломы (как с теснением так и с выборочным
лаком).
Сайт прошлого места роботы. http://bonanza.org.ua/
Также есть свой продакшен https://www.logymedia.com/
инстаграм @logy_media