Web designer & Graphic designer
Привет, я Даша!
Специализируюсь на презентациях, веб-дизайне, логотипах/брендах, полиграфии (визитки, плакаты, реклама, брошюры, приглашения и т.д.) и визуализации. Люблю все, что связано с творчеством. Для меня каждый проект особенный. У меня нет любимых работ, потому что самый важный макет — это тот, над которым я буду работать сегодня и завтра. Я дизайнер со стажем 2 года.
Со мной очень легко и приятно работать. :)
Я с нетерпением жду нашей с вами будущей работы.
Портфолио
- Website for cosmetic care Sane14 просмотров
- One page website design for a bakery13 просмотров
- Website for organic honey products13 просмотров
- Website for country complex Sosnovel12 просмотров