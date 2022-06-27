Web designer & Graphic designer

Привет, я Даша!

Специализируюсь на презентациях, веб-дизайне, логотипах/брендах, полиграфии (визитки, плакаты, реклама, брошюры, приглашения и т.д.) и визуализации. Люблю все, что связано с творчеством. Для меня каждый проект особенный. У меня нет любимых работ, потому что самый важный макет — это тот, над которым я буду работать сегодня и завтра. Я дизайнер со стажем 2 года.

Со мной очень легко и приятно работать. :)

Я с нетерпением жду нашей с вами будущей работы.