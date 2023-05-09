Lojam

Евгений Lojam

 
21 годУкраина/Ялта
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Me

Здравствуйте! Я -опытный фрилансер, специализирующийся на обработке данных и создании контента. Я предлагаю свои услуги в качестве:

  • Копирайтера: могу создать качественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, буклетов, брошюр и других материалов.

  • Редактора: проверю и исправлю грамматические и стилистические ошибки в вашем тексте.

  • Виртуального ассистента: помогу с обработкой данных, управлением электронной почты, составлением отчетов и другими задачами.

Мой опыт работы включает:

  • Написание статей на темы, связанные с технологиями, медициной, фитнесом и другими областями.

  • Редактирование и корректирование научных статей, академических работ и бизнес-материалов.

  • Ввод данных и анализ в Excel, Google Sheets и других инструментах.

Я предлагаю свои услуги по разумной цене и готов сотрудничать на долгосрочной основе. Если вам нужна помощь с созданием контента, обработкой данных или другими задачами, свяжитесь со мной, и я с радостью помогу вам достичь ваших целей.

Написание статей