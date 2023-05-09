Me

Здравствуйте! Я -опытный фрилансер, специализирующийся на обработке данных и создании контента. Я предлагаю свои услуги в качестве:

Копирайтера: могу создать качественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, буклетов, брошюр и других материалов.

Редактора: проверю и исправлю грамматические и стилистические ошибки в вашем тексте.

Виртуального ассистента: помогу с обработкой данных, управлением электронной почты, составлением отчетов и другими задачами.

Мой опыт работы включает:

Написание статей на темы, связанные с технологиями, медициной, фитнесом и другими областями.

Редактирование и корректирование научных статей, академических работ и бизнес-материалов.

Ввод данных и анализ в Excel, Google Sheets и других инструментах.

Я предлагаю свои услуги по разумной цене и готов сотрудничать на долгосрочной основе. Если вам нужна помощь с созданием контента, обработкой данных или другими задачами, свяжитесь со мной, и я с радостью помогу вам достичь ваших целей.