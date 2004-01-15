LongFlow

Данил Хохлов LongFlow

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Web-разработчик

Создаю сайты и веб приложения на любой вкус.
Я всегда стараюсь максимально четко понять клиента, чтобы результат моей работы на 100% соответствовал вашему запросу.
Осуществляю полный спектр услуг от создания до поддержки и продвежения сайта.
Сайт: https://longflowstudio.ru

Telegram: https://t.me/longflowstudio

WhatsApp: 8 995 699 20 29

Веб-программирование
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга