Web-разработчик
Создаю сайты и веб приложения на любой вкус.
Я всегда стараюсь максимально четко понять клиента, чтобы результат моей работы на 100% соответствовал вашему запросу.
Осуществляю полный спектр услуг от создания до поддержки и продвежения сайта.
Сайт: https://longflowstudio.ru
Telegram: https://t.me/longflowstudio
WhatsApp: 8 995 699 20 29
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Веб-программирование
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$6/час
от $50от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга