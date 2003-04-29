Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Телеграм:loopashe
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка: кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость.
- CSS3\JS анимация сайта.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery.
Связь:
- Телеграм: loopashe
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Портфолио:
- http://www.weblancer.net/users/loopashe/portfolio/
Связь:
- Телеграм:loopashe
Портфолио
- Новое Радио/Жаңа FM. Всё по новому!52 просмотра