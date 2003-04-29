Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка: кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость.

- CSS3\JS анимация сайта.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery.

Связь:

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Портфолио:

- http://www.weblancer.net/users/loopashe/portfolio/

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком