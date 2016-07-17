Loriens

Владислав Loriens

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Адаптивная вёрстка сайтов на заказ с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Сайт-портфолио - https://loriens.github.io/portfolio/

Багаж знаний:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
  • Кроссбраузерность (Internet Explorer 10+, последние 2 версии: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
  • Написание понятного и читабельного кода (другим программистам будет легко поддерживать сайт)
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Блочная / резиновая вёрстка
  • Адаптивная вёрстка
  • Git
  • Использование спрайтов / иконочных шрифтов
  • Вёрстка через PerfectPixel (вёрстка точь-в-точь сходится с макетом)
  • Методология БЭМ
Виды оплаты:

  • Карта банка ВТБ
  • Яндекс.Деньги
Личная почта для связи: [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сверстать две страницы
Вполне адекватный исполнитель. Сделал всё как нужно, если сроки не жмут вполне можете доверить ему проект. Рекомендую.)
Заказчик всегда на связи, задачи ставит адекватные. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга