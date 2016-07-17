Адаптивная вёрстка сайтов на заказ с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
Сайт-портфолио - https://loriens.github.io/portfolio/
Багаж знаний:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
- Кроссбраузерность (Internet Explorer 10+, последние 2 версии: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
- Написание понятного и читабельного кода (другим программистам будет легко поддерживать сайт)
- Соблюдение стандартов W3C
- Блочная / резиновая вёрстка
- Адаптивная вёрстка
- Git
- Использование спрайтов / иконочных шрифтов
- Вёрстка через PerfectPixel (вёрстка точь-в-точь сходится с макетом)
- Методология БЭМ
- Карта банка ВТБ
- Яндекс.Деньги
Личная почта для связи: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Вполне адекватный исполнитель. Сделал всё как нужно, если сроки не жмут вполне можете доверить ему проект. Рекомендую.)
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, задачи ставит адекватные. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга