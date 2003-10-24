Всем привет! Обработка видео, создание видео эффектов, motion design.

Всем привет, меня зовут Николай я увлекаюсь видео монтажом и motion design'ом! Я ищу проекты, для своего портфолио, открыт для любых предложений!

Я работаю в программе after effects, premiere pro и photoshop

Я открыт для сотрудничества!

Мой телеграмм: @I_am_chichiko

Примеры моих работ на моей странице и на ютуб канале

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https://www.youtube.com/channel/UCPfVprFCG25t5NVcJLoewsg/videos