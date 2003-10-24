Всем привет! Обработка видео, создание видео эффектов, motion design.
Всем привет, меня зовут Николай я увлекаюсь видео монтажом и motion design'ом! Я ищу проекты, для своего портфолио, открыт для любых предложений!
Я работаю в программе after effects, premiere pro и photoshop
Я открыт для сотрудничества!
Мой телеграмм: @I_am_chichiko
Примеры моих работ на моей странице и на ютуб канале
↓
https://www.youtube.com/channel/UCPfVprFCG25t5NVcJLoewsg/videos
Портфолио
- Игровой монтажнет просмотров
- Примеры моих работ2 просмотра
- My logo1 просмотр
- Анимация цветканет просмотров