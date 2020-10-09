Lpeep

Леонид Lpeep

 
23 годаРоссия/Ярославль
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML5/CSS3/JS вёрстка сайтов! Python - парсеры, боты

Моя цель - оставить заказчика довольным и сделать работу качественно.

Если я оставил заявку, значит мне действительно интересно и я хочу вложить своё время и силы!

Преимущества:

  • Качественная разработка  валидного, семантичного и кроссбраузерного кода.
  • Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, я вношу их в верстку по вашей просьбе.
Навыки:

  • ﻿HTML (HTML5);
  • CSS (CSS3);
  • JavaScript, JQuery;
  • Python
Связь:

Работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Гарантия на верстку. В течение недели  я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

JavascriptPythonHTMLCSSjQuery