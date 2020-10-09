HTML5/CSS3/JS вёрстка сайтов! Python - парсеры, боты

Моя цель - оставить заказчика довольным и сделать работу качественно.

Если я оставил заявку, значит мне действительно интересно и я хочу вложить своё время и силы!

Преимущества:

Качественная разработка валидного, семантичного и кроссбраузерного кода.

Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, я вношу их в верстку по вашей просьбе.

﻿HTML (HTML5);

CSS (CSS3);

JavaScript, JQuery;

Python

Гарантия на верстку. В течение недели я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.