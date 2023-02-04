Хелло, ворлд!
Меня зовут Владимир, я веб-дизайнер и коцнепт-артист. Уже 4 года я работаю с заказчиками на зарубежных и русскоязычных фриланс биржах
Чем я могу быть полезен:
Дизайн лендингов
Дизайн баннеров
Дизайн логотипов
Дизайн афиш
Разработка сайта на Tilda
Концепт-дизайн для мобильных и не только игр
Я свободно владею программами:
FIGMA
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE ILLUSTRATOR
AFTER EFFECTS
TILDA
Знаю на базовом уровне:
BLENDER
ZBRUSH
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип и визитка2 просмотра
- Форма платежа2 просмотра
- Лендинг пейдж пиццерии2 просмотра
- Сайт3 просмотра