Хелло, ворлд!

Меня зовут Владимир, я веб-дизайнер и коцнепт-артист. Уже 4 года я работаю с заказчиками на зарубежных и русскоязычных фриланс биржах

Чем я могу быть полезен:

Дизайн лендингов Дизайн баннеров Дизайн логотипов Дизайн афиш Разработка сайта на Tilda Концепт-дизайн для мобильных и не только игр

Я свободно владею программами:

FIGMA

ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR

AFTER EFFECTS

TILDA

Знаю на базовом уровне: