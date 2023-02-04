LubinLubin

Владимир Фомичёв LubinLubin

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Хелло, ворлд!

Меня зовут Владимир, я веб-дизайнер и коцнепт-артист. Уже 4 года я работаю с заказчиками на зарубежных и русскоязычных фриланс биржах

Чем я могу быть полезен:

  1. Дизайн лендингов

  2. Дизайн баннеров

  3. Дизайн логотипов

  4. Дизайн афиш

  5. Разработка сайта на Tilda

  6. Концепт-дизайн для мобильных и не только игр

Я свободно владею программами:

  • FIGMA

  • ADOBE PHOTOSHOP

  • ADOBE ILLUSTRATOR

  • AFTER EFFECTS

  • TILDA

Знаю на базовом уровне:

  • BLENDER

  • ZBRUSH

Дизайн лендингаFigmaTildaIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио