Иванова Любовь Михайловна
Ландшафтный дизайнер,
неполная занятость
Эл. почта: [email protected]
Цель Создание садов, радующих клиентов своей красотой, гармонией и долговечностью.Работа на результат с перспективой профессионального роста
.Опыт работы
Частная практика (Ландшафтный дизайн) с 09.2012 по наст. время
- Создание проектов ландшафтного дизайна для клиентов ;
- изучение целей и назначения территории объекта, а также пожеланий и стилистических предпочтений клиента;
- общение с заказчиком/выезд на объекты;
- подбор растительного и декоративного материала;
- выезд с клиентами в питомники растений;- сопровождение,контроль реализации проекта;
Реализованные проекты:
- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, ОСКА Чайка-1
- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, пгт.Фонтанка
- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, ОСКА Чайка-3
Образование Среднее специальное с 11.2011 по 06.2012 Школа дизайна ООО Сервис Класс, ЛТД, Дизайн ландшафтов. Дендрология, Ландшафтный дизайнер, Одесса.Аттестационный документ:сертификат. Документ об образовании сертифицирован Международной ассоциацией
дизайна и интерьера IIDA и Международным комитетом по образованию дизайнеров
IDEK
Профессиональные знания,навыки:
- основы рисунка,живописи, композиции;
- цветоведение и психология цвета;
- история и стили ландшафтного дизайна;
- основы ботаники,дендрологии и цветоводства открытого грунта;
- основы ландшафтного строительства;
- строительные материалы в ландшафтном дизайне;
- выезд, замеры,фотосъемка объектов, общение с заказчиками;
- разработка концепции благоустройства участка;
- проектирование,эскизная и детальная прорисовка планов, 3D-визуализация;
- разработка дендроплана и ассортиментной ведомости растений;
- подбор растений, малых архитектурных форм;
- участие в воплощении разработанного проекта;
- руководство работами по благоустройству;
- составление композиций, создание альпийских горок, миксбордеров, зимних садов, цветников;
- реставрация и обновление ландшафтного дизайна;
- комплексный уход за садом;- консультации и помощь по уходу за участком;
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО Наш Сад Рубин 9.0, 3DHome Architect Home Design Deluxe 6, Adobe Lightroom, MS Office
Топиарное искусство – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Владение цифровой фототехникой – Эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Фитодизайн. Вертикальное озеленение – Начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Владение языками Английский — начинающий
Дополнительная информация
ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА Высокая работоспособность, умение быстро обучаться и ориентироваться в изменяющихся
условиях, внимательность к деталям, коммуникативность, порядочность.
ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ Живопись, графика,фотография, растения, йога, handmade, путешествия, живая музыка, театр,выставки
Портфолио
- Благодать368 просмотров
- Три сестрички340 просмотров
- Любимый Сад347 просмотров