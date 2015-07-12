Создание ландшафтов. Хороший дизайн последователен, вплоть до мельчайших деталей.

Иванова Любовь Михайловна

Ландшафтный дизайнер,

неполная занятость

Эл. почта: [email protected]

Цель Создание садов, радующих клиентов своей красотой, гармонией и долговечностью.Работа на результат с перспективой профессионального роста

.Опыт работы

Частная практика (Ландшафтный дизайн) с 09.2012 по наст. время

- Создание проектов ландшафтного дизайна для клиентов ;

- изучение целей и назначения территории объекта, а также пожеланий и стилистических предпочтений клиента;

- общение с заказчиком/выезд на объекты;

- подбор растительного и декоративного материала;

- выезд с клиентами в питомники растений;- сопровождение,контроль реализации проекта;

Реализованные проекты:

- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, ОСКА Чайка-1

- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, пгт.Фонтанка

- Дизайн-проект благоустройства приусадебного участка Одесская область, ОСКА Чайка-3

Образование Среднее специальное с 11.2011 по 06.2012 Школа дизайна ООО Сервис Класс, ЛТД, Дизайн ландшафтов. Дендрология, Ландшафтный дизайнер, Одесса.Аттестационный документ:сертификат. Документ об образовании сертифицирован Международной ассоциацией

дизайна и интерьера IIDA и Международным комитетом по образованию дизайнеров

IDEK

Профессиональные знания,навыки:

- основы рисунка,живописи, композиции;

- цветоведение и психология цвета;

- история и стили ландшафтного дизайна;

- основы ботаники,дендрологии и цветоводства открытого грунта;

- основы ландшафтного строительства;

- строительные материалы в ландшафтном дизайне;

- выезд, замеры,фотосъемка объектов, общение с заказчиками;

- разработка концепции благоустройства участка;

- проектирование,эскизная и детальная прорисовка планов, 3D-визуализация;

- разработка дендроплана и ассортиментной ведомости растений;

- подбор растений, малых архитектурных форм;

- участие в воплощении разработанного проекта;

- руководство работами по благоустройству;

- составление композиций, создание альпийских горок, миксбордеров, зимних садов, цветников;

- реставрация и обновление ландшафтного дизайна;

- комплексный уход за садом;- консультации и помощь по уходу за участком;

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО Наш Сад Рубин 9.0, 3DHome Architect Home Design Deluxe 6, Adobe Lightroom, MS Office

Топиарное искусство – Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Владение цифровой фототехникой – Эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Фитодизайн. Вертикальное озеленение – Начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Владение языками Английский — начинающий

Дополнительная информация

ЛИЧНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА Высокая работоспособность, умение быстро обучаться и ориентироваться в изменяющихся

условиях, внимательность к деталям, коммуникативность, порядочность.

ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ Живопись, графика,фотография, растения, йога, handmade, путешествия, живая музыка, театр,выставки