LuchaS

Светлана Ремнева LuchaS

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
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  • Редактирование pdf

    Необходимо убрать колонтитулы в файлах и сохранить с тем же именем. Всего 88 (UPD) файлов. В файле по 2-5 страничек. Сроки - сегодня-завтра. Интересует за сколько готовы сделать. Пример файла во вложении. Нумерация страниц тоже не ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталога - 2

    Необходимо наполнить каталог вручную. В карточке помимо свойств загружаются csv файлы с ценами, необходимо расставить зависимости с дополнительными свойствами. Кол-во 99 товаров и 35-40 дополнительных свойств (заводятся как товары). Информация берется отсюда: http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=list&amp;ClassNo=4 Схемы для загрузки и ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталога

    Необходимо перенести каталог с сайта stroyzakaz.ru Вручную или программным путем. По подсчетам 1400 товаров. Всю информацию из раздела http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=link&amp;sw=19&amp;ClassNo=20001 и http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=groups&amp;ClassNo=25 Интересуют стоимость и сроки. Вообще хотелось бы к 10 января.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Схемы в векторе

    Надо перерисовать все схемы окон под новый дизайн сайта Схемы на старом сайте: http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=list&amp;ClassNo=4 Новый дизайн во вложении. Схемы нужны в кривых. Жду предложений по цене. Задача не срочная.

    Дизайн сайта
    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталогов

    Перенос информации с сайтов http://www.powercase.ru/ и http://case.spb.ru/ на новые сайты. Перенос должен осуществляться вручную через интерфейс cms (вариант загрузки скриптами отпадает из-за его кривости). Срок исполнения - до 25-го. Если будет выполнено в сроки и качественно, гарантирую ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Карта РФ

    Нужно нарисовать карту РФ с прилегающими к ней странами бывшего СССР. Карта должна быть разделена на регионы и содержать главные города. Также на карте будут «Кликабельные» элементы - значки возле городов, выполненные в виде следующих ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение каталогов

    Перенос информации с сайтов http://www.powercase.ru/ и http://case.spb.ru/ на новые сайты. Перенос должен осуществляться вручную через интерфейс cms (вариант загрузки скриптами отпадает из-за его кривости). Сейчас в первую очередь интересуют сроки и цены.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Флэш-баннер

    Необходимо нарисовать флэшевский баннер 125*125. Компиляция клипарта и текста. Сколько это может стоить? И какая информация нужна? По срокам неделю, наверное, но можно обсудить отдельно.

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Схема преобразования doc в xml

    Вордовские документы (пример блока) нужно преобразовывать в xml необходимого вида (макет 1) согласно схеме (xml структура) Сразу обозначу, что это свойственно только для Ворда 2003 и выше. 1. В вордовском файле (пример блока) пользователь присоединяет схему (собственно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Преобразование в xml

    Вордовские документы (пример блока) нужно преобразовывать в xml необходимого вида (макет 1) согласно схеме (xml структура) Результат работ представляется следующим: Через интерфейс загружаются файлы (через кнопку Обзор по одному файлу) Нажимается кнопка «Создать xml» Формируются xml файлы. ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн рекламного модуля

    Плакат для лайтбоксов на балюстрадах эскалаторов Профиль компании: домашняя сеть, предоставление Интернета для частных лиц Сроки до вечера четверга. Пожалуйста, шлите что-нибудь из своего портфолио на [email protected] (обязательно рекламной направленности). И сколько хотите денег, тоже пишите.

    Наружная реклама6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Изменение в PDF-файле

    Необходимо внести изменения в файл, а именно убрать из шапки каждой страницы некоторый текст (сейчас он наслаивается). При этом качество и вес пдфки не должны страдать. В прилагающемся файле одна из страниц.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
krot_paul
Гость 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
18 лет назад
Изменение в PDF-файле
.... девушка поставила четкое задание, расплатилась за работу без малейшей задержки, спасибо.
Быстрее быстрого! :))
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