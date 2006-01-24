Необходимо убрать колонтитулы в файлах и сохранить с тем же именем. Всего 88 (UPD) файлов. В файле по 2-5 страничек. Сроки - сегодня-завтра. Интересует за сколько готовы сделать. Пример файла во вложении. Нумерация страниц тоже не ...