Необходимо убрать колонтитулы в файлах и сохранить с тем же именем. Всего 88 (UPD) файлов. В файле по 2-5 страничек. Сроки - сегодня-завтра. Интересует за сколько готовы сделать. Пример файла во вложении. Нумерация страниц тоже не ...
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо наполнить каталог вручную. В карточке помимо свойств загружаются csv файлы с ценами, необходимо расставить зависимости с дополнительными свойствами. Кол-во 99 товаров и 35-40 дополнительных свойств (заводятся как товары). Информация берется отсюда: http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=list&ClassNo=4 Схемы для загрузки и ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо перенести каталог с сайта stroyzakaz.ru Вручную или программным путем. По подсчетам 1400 товаров. Всю информацию из раздела http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=link&sw=19&ClassNo=20001 и http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=groups&ClassNo=25 Интересуют стоимость и сроки. Вообще хотелось бы к 10 января.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо перерисовать все схемы окон под новый дизайн сайта Схемы на старом сайте: http://stroyzakaz.ru/cgi-bin/main.pl?mode=list&ClassNo=4 Новый дизайн во вложении. Схемы нужны в кривых. Жду предложений по цене. Задача не срочная.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт17 лет назад
Перенос информации с сайтов http://www.powercase.ru/ и http://case.spb.ru/ на новые сайты. Перенос должен осуществляться вручную через интерфейс cms (вариант загрузки скриптами отпадает из-за его кривости). Срок исполнения - до 25-го. Если будет выполнено в сроки и качественно, гарантирую ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Есть 16 PDF-файлов. В каждом из них есть блок информации, который надо удалить. Задача простая. Следовательно, сроки выполнения тоже не большие. Ждем предложений - сроки и стоимость.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно нарисовать карту РФ с прилегающими к ней странами бывшего СССР. Карта должна быть разделена на регионы и содержать главные города. Также на карте будут «Кликабельные» элементы - значки возле городов, выполненные в виде следующих ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Перенос информации с сайтов http://www.powercase.ru/ и http://case.spb.ru/ на новые сайты. Перенос должен осуществляться вручную через интерфейс cms (вариант загрузки скриптами отпадает из-за его кривости). Сейчас в первую очередь интересуют сроки и цены.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Необходимо нарисовать флэшевский баннер 125*125. Компиляция клипарта и текста. Сколько это может стоить? И какая информация нужна? По срокам неделю, наверное, но можно обсудить отдельно.Веб-программирование27 заявокЗакрыт18 лет назад
Вордовские документы (пример блока) нужно преобразовывать в xml необходимого вида (макет 1) согласно схеме (xml структура) Сразу обозначу, что это свойственно только для Ворда 2003 и выше. 1. В вордовском файле (пример блока) пользователь присоединяет схему (собственно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Вордовские документы (пример блока) нужно преобразовывать в xml необходимого вида (макет 1) согласно схеме (xml структура) Результат работ представляется следующим: Через интерфейс загружаются файлы (через кнопку Обзор по одному файлу) Нажимается кнопка «Создать xml» Формируются xml файлы. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад
Плакат для лайтбоксов на балюстрадах эскалаторов Профиль компании: домашняя сеть, предоставление Интернета для частных лиц Сроки до вечера четверга. Пожалуйста, шлите что-нибудь из своего портфолио на [email protected] (обязательно рекламной направленности). И сколько хотите денег, тоже пишите.Наружная реклама6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо внести изменения в файл, а именно убрать из шапки каждой страницы некоторый текст (сейчас он наслаивается). При этом качество и вес пдфки не должны страдать. В прилагающемся файле одна из страниц.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад